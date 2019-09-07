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吉林男冤獄23年 「國賠」破千萬史上最高

2019-09-07 12:10世界日報 中國新聞組／北京7日電

金哲紅在律師陪同下，領取國家賠償決定書。圖／世界日報提供
金哲紅在律師陪同下，領取國家賠償決定書。圖／世界日報提供
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曾被法院認定涉及1995年吉林永吉縣雙河鎮女屍案的金哲紅，在被關押23年後，於2018年獲判無罪。他於今年6月申請冤獄國家賠償，吉林省高院6日作出決定，依金哲紅被羈押天數8452天及平均工資計算，裁定金哲紅獲得468萬元人民幣（約新台幣兩千萬元）國家賠償，創下同類無罪冤案中最高金額。

紅星新聞報導，6日上午，金哲紅在兩位代理律師的陪同下，前往吉林省高級人民法院，領取了國家賠償決定書。金哲紅表示，他對賠償數額較為滿意。他表示，至今有時還會想起當初的遭遇，「儘量不去想它，都過去了。」

新京報報導，1995年9月29日，永吉縣雙河鎮新立屯一年輕女性遇害，時年27歲的金哲紅被鎖定為嫌疑人。案件5年兩次再審，法院三次落槌判處金哲紅死緩。服刑期間，金哲紅持續申訴。2018年11月30日上午，吉林省高院再審改判，宣告50歲的金哲紅無罪。

2019年6月3日，現年51歲的金哲紅向吉林省高院遞交了國家賠償申請書。要求賠償侵犯人身自由賠償金人民幣801萬974.64元，殘疾賠償金人民幣164萬9220元，財產賠償金人民幣2000元，精神損害撫慰金人民幣966萬元，後期治療和申訴費用各人民幣100萬元，同時要求法院在媒體為自己恢復名譽。

6日，吉林省高院根據金哲紅簽署的賠償協議作出賠償決定書，金哲紅共計獲得國家賠償人民幣468萬元，其中包含羈押8452天人身自由賠償金人民幣267萬324.88元（315.94元/天），精神損害撫慰金人民幣200萬9675.12元。

紅星新聞報導，金哲紅目前住在大姐家裡，平時喜歡追都市言情類電視劇。談起兒子，金哲紅表示，自己虧欠孩子太多，但欣慰的是，多了時間相聚，父子間從陌生變得熟悉了，孩子性格也挺好，「沒走偏，是他母親的功勞。」 對於下一步的打算，金哲紅表示，主要是看病、治病。

此次為金哲紅代理國家賠償案件的屈振紅律師，在此前也代理了劉忠林國家賠償案件，並幫助劉忠林獲得460萬元（約新台幣兩千萬元）國家賠償金，創下當時無罪案件的最高賠償金額。

金哲紅（中間）獲人民幣468萬國家賠償金。圖／世界日報提供
金哲紅（中間）獲人民幣468萬國家賠償金。圖／世界日報提供
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