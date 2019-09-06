妥協了！上海迪士尼：遊客可自帶食物入園

2019-09-06 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



上海迪士尼樂園禁帶食物外，甚至還「翻包檢查」，引發大陸輿論質疑與熱議。園方今天（6日）表示，遊客將可以攜帶供自己食用的食品進入樂園外，安檢團隊也對現有的人工包檢方式「進行優化」，以更友好、人性化的流程和服務，降低包檢對遊客體驗的影響。

人民日報報導，上海迪士尼度假區保安、安全、消防和健康服務部總監薛斌君表示，園方理解目前的入園安檢流程可能會給部分遊客帶來不適感，正研究優化安檢流程，確保遊客和演職人員的安全，也要為遊客提供更為舒適的體驗。

薛斌君說，上海迪士尼樂園的安檢團隊正在對現有的人工包檢方式進行優化，建議遊客在安檢時可以自己打開包袋，如安檢人員有要求，遊客可自行將包內相關個人物品取出並在經過檢查後放回，考慮下一步採用如X光機等在內的多種科技手段。

至於禁止攜帶食物和飲料，薛斌君表示，將很快調整外帶食物政策。除需再行加工、保溫存儲及帶刺激性氣味的食品外，遊客將可以攜帶供自己食用的食品進入樂園。