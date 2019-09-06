親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

與韓見面遲到？ 日學者澄清：臨時才被告知改地點

80歲仍為孩子創作 《黑貓警長》導演戴鐵郎89歲逝世

2019-09-06 16:37世界日報 中國新聞組／北京6日電

經典動畫片《黑貓警長》導演戴鐵郎4日因病過世，享年89歲。戴鐵郎是國家一級導演，為動畫事業奉獻一生，為無數人帶來美好回憶，直到80多歲仍致力於為孩子們創作，他曾表示，創作是生命的動力，「儘管已夕陽西下，但也要過好每一天。」導演江平也發文悼念：「他的品行，讓人敬佩。」

紅星新聞報導，戴鐵郎原籍廣東惠陽，1930年生於新加坡，1940年回中國，1957年入上海美術電影製片廠，任上海美術電影製片廠導演、動畫設計、美術設計。參與和導演的作品包括《黑貓警長》、《我的朋友小海豚》、《小紅臉和小藍臉》、《牧笛》等，在國內外屢獲大獎。

上海美術電影製片廠動畫車間主任在微博表示：戴鐵郎創作的《黑貓警長》陪伴了一代代人成長，雖然只有短短的五集，但在許多人的記憶中，彷彿貫穿了一整個童年。

著名導演江平也在朋友圈發文表示，戴鐵郎有兩件事讓他銘刻心間，一是1993年籌備上海國際電影節時，戴鐵郎替他們畫了一幅謝晉導演的漫畫，當時俞百鳴給戴鐵郎兩張上海強生的打車券，他不肯要，自己騎腳踏車走了。

1997年，中國電影童牛獎在上海東方劇場頒獎，節目中有少兒歌曲聯唱，江平請來戴鐵郎並給300塊車馬費，戴鐵郎死活不肯要。第二天他陪于藍、陳錦俶老師去看望97歲的中國動畫泰斗萬籟鳴老，戴鐵郎給萬老買了一方硯，一件T卹，倒貼進去200多塊。

上海美術電影製片廠動畫車間公眾號發文表示，戴鐵郎很喜歡孩子，「我要不斷跟上這個時代繼續為孩子們服務，我還沒結束的話我就要多做一些。」妻子和女兒去世後，戴鐵郎說，藝術就是他餘生的所愛和歸宿，直到80多歲，戴鐵郎依然在創作。

戴鐵郎曾對看《黑貓警長》長大的晚輩充滿憐愛地說：「你們還年輕，未來的路還很長，要過好每一天，抓住幸福。」

戴鐵郎是大陸國家一級導演，為動畫事業奉獻一生，為無數人帶來美好回憶，直到80多歲...
戴鐵郎是大陸國家一級導演，為動畫事業奉獻一生，為無數人帶來美好回憶，直到80多歲仍致力於為孩子們創作。圖擷自澎湃新聞
分享

上海動畫電影
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

長髮女挑戰街頭卸妝素顏示人 網友心動︰有初戀的感覺

2019-09-06 14:41

昔赴美生子今教起愛國 「央視一姐」董卿挨轟

2019-09-06 16:40

豬事體大！中國官方政策急轉彎：不得以環保限制養豬

2019-09-06 16:11

北京大興機場將投入營運 南方航空擬20日首飛

2019-09-06 16:06

30元就賣 不雅影片全是女明星 原來是「AI換臉」

2019-09-06 12:42

南京飛廈門航班驚魂…旅客充電寶自燃 靠礦泉水滅火

2019-09-06 12:41

環時總編稱 大陸那個城市民生搞成香港這樣 中央早動手

2019-09-06 10:41

告別千年水患 葉爾羌河大壩近日封頂

2019-09-06 01:52

規範教育APP 年底完成備案

2019-09-06 01:52

海峽兩岸泰山石敢當文化節 開幕

2019-09-06 01:52

張大千645件畫作及物品 回故里

2019-09-06 01:52

上海茶文化旅遊節 文化為魂茶旅為體

2019-09-06 01:51

中大爆性騷擾！女新生醒來驚見大腿疑似有精液 警逮28歲男

2019-09-05 22:06

陸網友半年捐81億 支付寶用戶佔33%拉動增長

2019-09-05 20:44

愛心不落人後 廣西台商助慢飛天使改善環境

2019-09-05 19:42

大陸大學人臉識別侵犯個人隱私 官員：將限制和管理

2019-09-05 19:31

天文大發現 大陸多次捕捉到「宇宙深處神秘射電信號」

2019-09-05 15:09

中國男籃世界杯淘汰 姚明「表情包」：我tm還能說啥？

2019-09-05 14:48

濟南名菜「糖醋鯉魚」 如躍龍門上桌

2019-09-05 14:26

濟南華山生態濕地公園 真實走入「鵲華秋色圖」

2019-09-05 14:25

濟南府學文廟 獨有雙泮池

2019-09-05 14:23

濟南千佛山 欣賞石佛雕刻之美

2019-09-05 14:21

推促銷、發紅包…四川超市開幕 人踩人釀16傷

2019-09-05 11:33

行動電源東航機上自燃 機組員倒礦泉水滅火

2019-09-05 10:34

江蘇昆山／慧聚廣場 兩岸特色交流活動多

2019-09-05 06:49

江蘇昆山／千年名剎慧聚寺 佛教叢林影響大

2019-09-05 06:49

江蘇昆山／媽祖信仰 神蹟相傳

2019-09-05 06:49

江蘇昆山／慧聚廣場 融合閩台古建築風格

2019-09-05 06:48

不忘傳統 牧民騎回馬背

2019-09-05 01:37

陸淘寶村 手工藝賣全世界

2019-09-05 01:37

循乾隆下江南 京杭運河將復航

2019-09-05 01:37

護三江 青海將成國家公園省

2019-09-05 01:36

控嫩妻騙百萬…劉忠林460萬冤獄賠償金 16個月花掉一半

2019-09-04 15:28

比賣汽油好賺 大陸最大連鎖加油站也要賣咖啡了

2019-09-04 14:42

上海設2.4萬個電子警察 成功管制Costco爆量客流

2019-09-04 14:27

豬肉飆漲…傳南寧出現「肉票」 網友：計畫經濟回來了？

2019-09-04 14:25

大陸孩童越長越高 40年增加8公分

2019-09-04 13:01

青海將建立國家公園省 成為大陸國家公園示範區

2019-09-04 11:47

外資紛紛下調中國經濟增長預測 明年恐「破6」

2019-09-04 11:35
看更多

熱門文章

模仿網紅用啤酒鋁罐自炸爆米花 少女全身灼傷送命

2019-09-05 21:22

黃之鋒：比起台灣美麗島事件 香港所付代價非常小

2019-09-05 19:49

麥康諾警告：港若重蹈六四 將建議驅逐在美中國留學生

2019-09-05 16:46

影／林鄭撤法讓步有用嗎？ 來聽聽港人怎麼說

2019-09-05 17:24

香港民眾圍旺角警署 警察舉橙旗警告

2019-09-05 22:34

中大爆性騷擾！女新生醒來驚見大腿疑似有精液 警逮28歲男

2019-09-05 22:06

港特首撤例中國外交部拒答 官方繼續保持沈默

2019-09-05 17:32

馬紹章：「九二共識」蒙受5大冤

2019-09-06 11:06

環時總編稱 大陸那個城市民生搞成香港這樣 中央早動手

2019-09-06 10:41

永齡、陸企搶買 雲林斗六優質文旦幾乎售罄

2019-09-06 13:06

劉鶴：地方政府要守住不發生金融風險底線

2019-09-05 22:30

黃之鋒：撤修例只是以退為進 28日或29日串連全球示威

2019-09-06 00:05

長髮女挑戰街頭卸妝素顏示人 網友心動︰有初戀的感覺

2019-09-06 14:41

香港示威衝突背後 真正問題是經濟不平等

2019-09-06 14:14

外媒：林鄭說法打臉北京 駁斥反送中有西方黑手

2019-09-05 16:48

廣州地鐵 挑戰下穿珠江

2019-09-06 01:51

馬雲卸任倒數 阿里張勇大權在握

2019-09-05 23:30

影／「謝謝各位台灣朋友」黃之鋒搭機返港

2019-09-05 20:52

告別千年水患 葉爾羌河大壩近日封頂

2019-09-06 01:52

撤回修例 林鄭：北京尊重支持我決定

2019-09-05 23:33

港民發起「天水圍人鏈」行動 有中學生穿校服參與

2019-09-05 22:32

懸缺八個月 加拿大新任駐北京大使將上任

2019-09-05 22:36

美議員推香港人權法 學者指將對港造成嚴重後果

2019-09-06 15:23

中方宣布 同意加拿大新任大使鮑達民赴陸上任

2019-09-05 16:55

肯定撤回「危險」引渡條例 美：香港爭取真普選 更難解決

2019-09-06 00:09

大陸大學人臉識別侵犯個人隱私 官員：將限制和管理

2019-09-05 19:31

惠譽下調香港信評至「AA」 前景展望「負面」

2019-09-06 12:48

反送中抗爭 香港警方否認在太子站打死人

2019-09-05 19:27

陸網友半年捐81億 支付寶用戶佔33%拉動增長

2019-09-05 20:44

阿里20億美元收購網易考拉 並領投網易雲音樂

2019-09-06 09:19

投資不過山海關？黑龍江決心要變成「投資必過山海關」

2019-09-06 13:32

李克強應約 將與德國總理梅克爾通電話

2019-09-05 21:03

張大千645件畫作及物品 回故里

2019-09-06 01:52

銀髮族邀林鄭對話 學生「聯校人鏈」示威

2019-09-05 23:37

不甩林鄭撤例 反送中號召7日癱瘓香港機場

2019-09-06 16:16

募款重建書店 林榮基：香港做不到的在台繼續

2019-09-05 22:25

《香江觀察》聽天由命 話中有話

2019-09-06 12:36

撤修例北京低調 陸：美別干涉 以免損中美關係

2019-09-06 00:15

兩岸標準論壇移師新竹 聚焦車聯網共11領域

2019-09-06 10:11

內外金融面臨新形勢 劉鶴：下大力氣疏通貨幣政策傳導機制

2019-09-05 22:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top