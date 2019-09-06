80歲仍為孩子創作 《黑貓警長》導演戴鐵郎89歲逝世

2019-09-06 16:37 世界日報 中國新聞組／北京6日電



經典動畫片《黑貓警長》導演戴鐵郎4日因病過世，享年89歲。戴鐵郎是國家一級導演，為動畫事業奉獻一生，為無數人帶來美好回憶，直到80多歲仍致力於為孩子們創作，他曾表示，創作是生命的動力，「儘管已夕陽西下，但也要過好每一天。」導演江平也發文悼念：「他的品行，讓人敬佩。」

紅星新聞報導，戴鐵郎原籍廣東惠陽，1930年生於新加坡，1940年回中國，1957年入上海美術電影製片廠，任上海美術電影製片廠導演、動畫設計、美術設計。參與和導演的作品包括《黑貓警長》、《我的朋友小海豚》、《小紅臉和小藍臉》、《牧笛》等，在國內外屢獲大獎。

上海美術電影製片廠動畫車間主任在微博表示：戴鐵郎創作的《黑貓警長》陪伴了一代代人成長，雖然只有短短的五集，但在許多人的記憶中，彷彿貫穿了一整個童年。

著名導演江平也在朋友圈發文表示，戴鐵郎有兩件事讓他銘刻心間，一是1993年籌備上海國際電影節時，戴鐵郎替他們畫了一幅謝晉導演的漫畫，當時俞百鳴給戴鐵郎兩張上海強生的打車券，他不肯要，自己騎腳踏車走了。

1997年，中國電影童牛獎在上海東方劇場頒獎，節目中有少兒歌曲聯唱，江平請來戴鐵郎並給300塊車馬費，戴鐵郎死活不肯要。第二天他陪于藍、陳錦俶老師去看望97歲的中國動畫泰斗萬籟鳴老，戴鐵郎給萬老買了一方硯，一件T卹，倒貼進去200多塊。

上海美術電影製片廠動畫車間公眾號發文表示，戴鐵郎很喜歡孩子，「我要不斷跟上這個時代繼續為孩子們服務，我還沒結束的話我就要多做一些。」妻子和女兒去世後，戴鐵郎說，藝術就是他餘生的所愛和歸宿，直到80多歲，戴鐵郎依然在創作。

戴鐵郎曾對看《黑貓警長》長大的晚輩充滿憐愛地說：「你們還年輕，未來的路還很長，要過好每一天，抓住幸福。」