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昔赴美生子今教起愛國 「央視一姐」董卿挨轟

2019-09-06 16:40世界日報 中國新聞組／北京5日電

曾因赴美生子而引起爭議的央視「一姐」董卿，近日搭檔撒貝寧一同主持綜藝節目《開學第一課》，不料網友並未忘記當初風波，繼續開罵董卿，質疑她不愛國。

據金牌娛樂報導，當初有記者問董卿，赴美求學是否如外界傳聞一樣為了生子，她還非常避諱的表示「私人事情不作回應」。儘管現在董卿的孩子已經在上海上學，但其擁有美國籍是不爭的事實。

隨著中國官方在校園煽動學生仇恨美國、反對香港「搞分裂」的意識形態，董卿赴美生子的話題持續在社交平台發酵，有《開學第一課》觀眾留言說，雖然董卿的孩子選國籍是個人私事，但是外國籍對中國孩子來說，確實更有優勢。

報導指，節目播出後，網友和觀眾們質疑，一個為讓孩子擁有美國國籍、想辦法把孩子生在美國的人，回中國後卻對別人家的孩子大談愛國和民族驕傲，這是多麼的滑稽和可笑的一件事情？

報導稱，現今的中國早已掀起「移民潮」。據美國國土安全部數據統計，1980年至2012年期間，有近164萬中國人獲得美國綠卡；全球財富研究機構《新世界財富》（New World Wealth）報導，僅2017年就有1萬名中國百萬富翁離開中國。

而美國商業雜誌《福布斯》（Forbes）5月報導，越來越多的中國富豪在申請英國「一級投資移民」簽證（Tier 1 investor visa），僅今年1月到4月，就有67名中國人獲取「一級投資移民」簽證，與2018年第四季度相比，人數飆升45%，超過所有發行簽證數量的一半人數。

央視「一姐」董卿，近日搭檔撒貝寧一同主持綜藝節目《開學第一課》，不料網友並未忘記...
央視「一姐」董卿，近日搭檔撒貝寧一同主持綜藝節目《開學第一課》，不料網友並未忘記當初風波，繼續開罵董卿，質疑她不愛國。圖擷自泉州網
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