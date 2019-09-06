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北京大興機場將投入營運 南方航空擬20日首飛

2019-09-06 16:06世界日報 中國新聞組／北京6日電

北京大興國際機場即將投入營運，東航、南航、中聯航等航空公司4日公布在大興機場運營...
北京大興國際機場即將投入營運，東航、南航、中聯航等航空公司4日公布在大興機場運營航線的詳情。　圖／南航提供
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北京大興國際機場即將投入營運，東航、南航、中聯航等航空公司4日公布在大興機場運營航線的詳情。南航透露，本月20日左右將執行大興機場第一個商業載客航班，計畫投入空客(空巴)A380飛北京廣州航線，具體日期待民航局最後確定。大興機場相關負責人介紹，首航日或將安排六家航空公司從大興機場起飛，具體安排正在完善之中。

北京晚報報導，東航未來將投入200架大中型客機在大興機場運行，在京航線（除京滬快線之外）會快速平移，預計在2020年3月底前全部轉場大興，包括京深、京崑、北京-青島-福岡、北京-大阪等覆蓋國際國內14個航點的12條航線。

南航從10月27日起，計畫將首批13條航線、28個航班率先轉場至北京大興國際機場運行，執行每週176班次，13個航點。

東航獨立的低成本品牌——中國聯合航空公司將在「一夜之間完成50多架飛機、4000多名員工從南苑機場到北京大興國際機場的轉場，成為首家整建制進駐、首家運營的航空公司。

共有16家航空公司確定於2019年冬春航季入駐大興國際機場，其中國內航空公司7家（南航、東航、國航、中聯航、河北航、首都航、吉祥航），國外航空公司8家（英國航空、波蘭航空、芬蘭航空、馬來西亞航空、摩洛哥皇家航空、文萊皇家航空、俄羅斯艾菲航空、喜馬拉雅航空）。

旅客值機等待不超過10分鐘

值機安檢「刷臉」暢行，最遠端登機口步行不超過600米，等待時間將不超過10分鐘，到港行李最快13分鐘到達……在大興國際機場，每個到達機場的旅客都能就近找到值機櫃檯辦理登機手續。此外，機場內還設置了400台自助值機設備，每名旅客值機等待時間將不超過10分鐘。

大興國際機場首次應用國產化的行李自動處理及信息管理系統。出港行李到近機位的平均距離僅約230米。進港行李平均運送距離為550米，首件進港行李可在13分鐘內到達，避免旅客長時間等待行李。行李傳送效率優於同等規模機場。

機場北京
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