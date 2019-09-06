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上海茶文化旅遊節 文化為魂茶旅為體

2019-09-06 01:51聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

2019年第二十六屆上海國際茶文化旅遊節5日正式開幕。斯里蘭卡、澳大利亞等「一帶一路」沿線國家的茶商；浙江、安徽、雲南、湖北、廣西、福建、貴州等茶業、旅遊和文化創意企業亮相，當日起舉行上海國際茶業展。

中新社報導，展廳內，「絲路源起」、「唐宋元明清沉浸式情景體驗」以及「四雅工匠迴廊」吸引了眾多觀眾。本屆上海國際茶業展由上海國際茶文化旅遊節組委會主辦。與往屆上海國際茶業展不同，今年上海國際茶業展突出文化為魂，茶旅為體。

報導指出，主辦方在策劃設計上以嘗試融入最新傳播手段，以更加現代化的創新理念，為觀眾呈現一場茶文化盛宴。

在「絲路源起」展廳，這裡以漢代情景體驗為背景，探尋絲綢之路的源起，結合古法製香、製茶，融入「一帶一路」沿線豐富多彩的茶文化內容，帶著人們追溯茶葉沿著絲綢之路對外交通貿易和文化交往的歷史。

「唐宋元明清」沉浸式情景體驗展廳，將中華傳統禮儀文化與現代科技相結合，創新打造沉浸式體驗館。主辦方用真人加全息投影相結合的方式，全景再現傳承千年的唐代禮樂、國寶「宋徽宗聽琴圖」。與此同時，明代文人書房空間被復原，觀眾們在此賞宮廷雅樂、聞宋之琴音、品禪茶雅趣。

「四雅工匠迴廊」展廳則匯集了知名茶藝大師、非遺傳人、原創設計師等，以古代文人「茶、花、香、畫」四雅生活主題設計夢空間，讓非遺文化「活」起來。

本屆茶文化旅遊節更加注重「茶+生活」，通過茶藝交流展示、茶行業職業技能競賽、茶文化和旅遊進社區等一系列的茶文化旅遊活動，給市民帶來更多更高品質的文旅融合體驗。

上海一帶一路
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