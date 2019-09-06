海峽兩岸泰山石敢當文化節 開幕

2019-09-06 01:52 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



品兩岸書畫、趕文化大集、體驗民俗非遺，第九屆海峽兩岸泰山石敢當文化節9月5日在山東泰安啟幕。來自台灣的40餘位各界同胞，以及大陸80餘位知名非遺傳承人、工藝美術家、民間藝術家齊聚泰山腳下，通過文化藝術交流活動打造兩岸民眾的「文化狂歡節」。

中新社報導，泰山石敢當習俗是2006年大陸國務院首批公布的非物質文化遺產，是中華民族的共同信仰。泰安市文學藝術屆聯合會工會主席劉言良表示，泰山石敢當習俗根植於泰山文化，遍布於齊魯大地，播撒於華夏神州，遠涉於海峽兩岸、東南亞以及其他全球華人居住的街巷村間，給人們送來了家的溫馨和吉祥平安的祝福。「其民俗事象傳播千年，鮮活生動，至今不衰」。

劉言良說，本屆泰山石敢當文化節以「弘揚泰山石敢當文化．祈福國泰民安大中華」為主題，通過趕大集活動形式，整合相關民俗旅遊文化資源，開展豐富多彩的民俗旅遊文化活動。泰山石敢當文化節自2011年舉辦以來，已成為展示泰山文化、海峽兩岸文化藝術交流的重要平台。

台灣微雕大師、著名藝術家陳逢顯受訪時表示，魯台兩地歷史人文淵源深厚，祈盼國泰民安是兩岸同胞共同的願望。泰山東嶽大帝、碧霞元君、泰山石敢當等在台灣島內信奉者眾多，每年到泰山進香祭拜的台灣信眾絡繹不絕。

「兩岸文化系出同源，通過參加第九屆海峽兩岸泰山石敢當文化節，可以促進兩地的文化交流，弘揚中華傳統文化，推動山東與台灣的文化交流合作。我也會把泰山這座眾人心目中的『神山』記錄在我的腦海中，回到台灣與朋友們分享。」陳逢顯說。

文化節上，著名台灣佛畫大師胡明宏向泰安市博物館贈送佛畫作品，「泰山石敢當」長篇小說正式出版發行。海峽兩岸泰山石敢當書畫展以及兩岸書畫界交流筆會活動、雕刻大師陳逢顯3件豪芒雕刻作品現場展、民間曲藝展演、泰山新三寶展、首屆泰山剪紙展等文化活動同期舉行，會期三天。