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規範教育APP 年底完成備案

2019-09-06 01:52聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

為了引導規範教育移動互聯網應用（教育APP）的有序健康發展，大陸教育部等八部門聯合印發有關意見，要求提高供給質量，規範應用管理，健全監管體系，2019年底完成教育APP備案工作。

新華社報導，大陸教育部科學技術司司長雷朝滋表示，教育APP快速發展，對「互聯網+教育」發展發揮了積極作用。但一些地方和學校出現應用氾濫、平台壟斷等現象。一些教育APP存在有害信息傳播、廣告叢生等問題。

為此，意見要求建立備案制度，加強內容建設，規範數據管理，保障網絡安全。教育APP提供者應當建立覆蓋個人信息收集、儲存、傳輸、使用等環節的數據保障機制。按照「後台實名、前台自願」的原則，對註冊用戶進行身分信息認證。收集使用個人信息應當明示收集使用信息的目的、方式和範圍，並經用戶同意。收集使用未成年人信息應當取得監護人同意、授權。

意見明確，教育行政部門和學校應當制定教育APP的選用制度。選用應當充分尊重教職工、學生和家長的意見，並嚴格選用標準、控制數量，避免造成不必要的負擔。

此外，作為教學、管理工具要求統一使用的教育APP，不得收取任何費用，不得植入商業廣告和遊戲。推薦使用的教育APP應遵循自願原則，不得與教學管理行為綁定，不得與學分、成績和評優掛鉤。

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