告別千年水患 葉爾羌河大壩近日封頂

2019-09-06 01:52 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



一項根治新疆千年水患的重大民生工程—葉爾羌河阿爾塔什水利樞紐大壩，近日封頂，這意味著葉爾羌河流域將徹底告別千年水患。

新華社報導，據中核集團新華水力發電有限公司透露，阿爾塔什水利樞紐工程是大陸國家「十三五」期間100個重大項目之一，總投資109.86億元人民幣，將在保證塔里木河生態供水條件下，發揮防洪、灌溉、發電等綜合利用功能。

作為新疆有史以來規模最大的水利樞紐工程，加之具有高地震烈度、高壩、高邊坡以及壩基百米級深厚覆蓋層等世界性設計施工難題，阿爾塔什水利樞紐工程被業內專家稱為「新疆的三峽工程」。

全長1289公里的葉爾羌河發源於喀喇崑侖山，流域內有400萬人口，灌溉總面積超過650萬畝，是新疆最大、全大陸第四大灌區，也是新疆洪災最多的河流。千百年來，葉爾羌河水患一直對沿岸各族人民的生產生活構成嚴重威脅。時常發生的融雪型、暴雨型、「潰壩型」洪水，以極高的起漲速率和高洪峰值聞名世界。

為了解決千年水患，大陸當局將阿爾塔什水利樞紐工程作為重大民生項目加以推進。阿爾塔什水庫大壩等主要建築物設計洪水標準為1000年一遇，校核洪水為10000年一遇。

工程建成後，將徹底解決葉爾羌河千年水患，每年減少大量防洪投入，還將提供清潔能源，改變南疆三地州電力短缺狀況，改善流域生態環境，推動南疆經濟社會可持續發展。