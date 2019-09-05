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中大爆性騷擾！女新生醒來驚見大腿疑似有精液 警逮28歲男

2019-09-05 22:06香港01 記者侯彩琳／報導

香港中文大學工程學會迎新營發生非禮案。圖／取自香港01
香港中文大學工程學會迎新營發生非禮案。圖／取自香港01
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中文大學工程學院迎新營發生非禮事件，繼「CUHK Secrets」爆出迎新營中有女生疑遭性侵後，據《中大學生報》報道，事件發生在8月15日，受害的女新生在清晨返回房間睡覺，在約6時感到大腿有冰冷的感覺，醒來後發現大腿位置有一灘疑似精液。

目前受害女生已就事件報警，警方早前拘捕一名懷疑涉案男子，控告其非禮兩名女子，案件已於昨日（4日）在沙田法院提堂，案件押後至10月30日再訊。

疑犯昨提堂被控兩項非禮罪

據《中大學生報》報道，工程學院迎新營被揭發生非禮事件，一名女新生在8月15日清晨約5時回到房間就寢，但不久後便感到腿部冰冷，醒來後發現在大腿位置有一灘疑似精液。案件發生後，事主通知其所屬組別的新生輔導員，其後亦有迎新營的籌委會成員接觸事主，但事主未有立即決定報警。到當天晚上，事主決定報警，籌委會成員亦協助女事主到警署報案。事主到警署報案後，警方以非禮罪立案調查，並已到涉案房間進行蒐證，包括掃指紋等工作。

警方經調查後，於早前拘捕一名28歲姓張男子，被捕男子已被控兩項非禮罪，案件已於昨日（4日）在沙田裁判法院提堂，法庭批准被告保釋，案件押後至10月30日再訊。

根據「香港中文大學工程學院迎新營」的Facebook專頁，涉事迎新營於8月14至17日舉行，共四日三夜。迎新營籌委會亦就事件在其Facebook專頁發表聲明，指籌委會對任何罪案均採取零容忍態度，籌委會於得悉事件後已通知校方並按照學校所提供的程序處理。事主已由籌委與校方職員陪同下報警，已交由警方負責，籌委與大學將會配合調查。

延伸閱讀：

中大工程學院Ocamp疑有同學被性侵　校方：事件已交警方跟進

【逃犯條例】中大學生會稱投入反修例行動　取消「大O」迎新營

文章授權轉載自《香港01》

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