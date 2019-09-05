陸網友半年捐81億 支付寶用戶佔33%拉動增長

2019-09-05 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



網路不但是信息互通的平台，也是社會公益工作的理想起點，阿里巴巴5日提供的數據顯示，大陸網友在今年上半年的公益捐款金額，累計已超過人民幣18億元（新台幣81億元），其中支付寶公益平台佔33%，晉身成為大陸網路募捐平台中，貢獻最大、增長最快的平台。

公益平台的捐款金額及筆數維持上升趨勢，背後是行動網路為公益提供前所未有的方便，讓「人人隨手做公益」的方式慢慢融入生活及成為習慣。

大陸民政部日前公布指定20家「互聯網公開募捐訊息平台」今年上半年的捐款情況，大陸網友上半年累計捐款超過人民幣18億元，而網友透過支付寶公益平台捐款數達人民幣6億元，年增長87%；捐贈筆數年增76.3%。

據支付寶公益平台統計，網友在該平台捐出的所有善款中，有98 %用於扶助貧困，當中覆蓋教育扶貧、健康扶貧、就業扶貧、生態扶貧、災害救援、社會基礎設施建設、基本福利與保障等方面。

若合計支付寶及淘寶平台，今年上半年大陸網友的捐款宗數超過50億筆，47%的捐款者來自大陸三線或以下的城市或農村，他們不但能直接捐款，還能透過捐雞蛋及捐步數等不同的互動方式參與公益。

例如，阿里巴巴集團自去年啟動「加油木蘭」公益項目後至今，網友平均捐出2,100顆雞蛋，就可以讓一個失學女孩重返校園；在2019年的開學季，將有近萬名因為貧困而瀕臨輟學的女孩，在網友愛心的幫助下得以延續讀書夢。

支付寶統計顯示，由2008年開通四川的「汶川災區捐款」管道開始至今11年間，大陸各省透過支付寶捐款的人數逐年增長。