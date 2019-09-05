親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

賴海哲不想見劉鶴 美中貿易談判難有突破

京東45億進軍網紅市場 創2小時帶貨逾10萬箱牛奶

2019-09-05 20:40聯合報 記者林宸誼╱即時報導

網紅經濟盛行的當下，各類社交和直播平台的網路紅人，展現出的強大變現能力，京東投入人民幣10億（新台幣44億元）打造紅人孵化計畫，要孵化出不超過5位「京品推薦官」。

京東平台日前的一場直播中，網紅就創造出2小時帶貨超10萬箱牛奶的銷售奇跡，印證了網紅經濟的強大生命力。

科技媒體DoNews報導，京東此次推出的紅人孵化計畫主要分為選拔期和孵化期，在選拔期會邀請符合要求的知名MCN機構和優質紅人參與其中，通過一定程度的資源傾斜，為紅人積累粉絲，然後根據各類實戰效果進行選拔。

在孵化期，京東會延續選拔期資源投入，聚焦於選定的孵化紅人，同時以平臺級、品類行業級、頭部品牌的大型行銷活動等加速紅人孵化過程，最終表現最優、最為突出的幾位超級紅人將成為「京品推薦官」。

過程中，京東集合站內外最強資源，為網紅配置包括京東App發現頻道、視頻直播等站內資源，以及抖音、快手、微博及今日頭條等站外流量資源，助力網紅全面佔領消費者的注意力

8月27日的蒙牛京東超級品牌日上，京東就運用了視頻種草+直播拔草的創新模式，先透過網紅短視頻積極種草，在晚上黃金時間，網紅們再紛紛直播PK帶貨，創新而又高效的帶貨方式，最終達成了2小時帶貨超10萬箱牛奶的銷售奇跡，也初步驗證了京東這一網紅運營模式的可行性和高效性。

京東平台日前的一場直播中，網紅就創造出2小時帶貨超10萬箱牛奶的銷售奇跡。圖 /...
京東平台日前的一場直播中，網紅就創造出2小時帶貨超10萬箱牛奶的銷售奇跡。圖 /DoNews
分享

網紅直播
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

天文大發現 大陸多次捕捉到「宇宙深處神秘射電信號」

2019-09-05 15:09

大陸大學人臉識別侵犯個人隱私 官員：將限制和管理

2019-09-05 19:31

陸網友半年捐81億 支付寶用戶佔33%拉動增長

2019-09-05 20:44

愛心不落人後 廣西台商助慢飛天使改善環境

2019-09-05 19:42

中國男籃世界杯淘汰 姚明「表情包」：我tm還能說啥？

2019-09-05 14:48

濟南名菜「糖醋鯉魚」 如躍龍門上桌

2019-09-05 14:26

濟南華山生態濕地公園 真實走入「鵲華秋色圖」

2019-09-05 14:25

濟南府學文廟 獨有雙泮池

2019-09-05 14:23

濟南千佛山 欣賞石佛雕刻之美

2019-09-05 14:21

推促銷、發紅包…四川超市開幕 人踩人釀16傷

2019-09-05 11:33

行動電源東航機上自燃 機組員倒礦泉水滅火

2019-09-05 10:34

江蘇昆山／慧聚廣場 兩岸特色交流活動多

2019-09-05 06:49

江蘇昆山／千年名剎慧聚寺 佛教叢林影響大

2019-09-05 06:49

江蘇昆山／媽祖信仰 神蹟相傳

2019-09-05 06:49

江蘇昆山／慧聚廣場 融合閩台古建築風格

2019-09-05 06:48

不忘傳統 牧民騎回馬背

2019-09-05 01:37

陸淘寶村 手工藝賣全世界

2019-09-05 01:37

循乾隆下江南 京杭運河將復航

2019-09-05 01:37

護三江 青海將成國家公園省

2019-09-05 01:36

控嫩妻騙百萬…劉忠林460萬冤獄賠償金 16個月花掉一半

2019-09-04 15:28

比賣汽油好賺 大陸最大連鎖加油站也要賣咖啡了

2019-09-04 14:42

上海設2.4萬個電子警察 成功管制Costco爆量客流

2019-09-04 14:27

豬肉飆漲…傳南寧出現「肉票」 網友：計畫經濟回來了？

2019-09-04 14:25

大陸孩童越長越高 40年增加8公分

2019-09-04 13:01

青海將建立國家公園省 成為大陸國家公園示範區

2019-09-04 11:47

外資紛紛下調中國經濟增長預測 明年恐「破6」

2019-09-04 11:35

從北京乘船下杭州不是夢 京杭大運河可望全線復航

2019-09-04 10:33

大陸豬肉連10周大漲 十省市採限價、限購

2019-09-04 10:33

599歲圈粉百萬年輕妹子 「它」居然只靠一招！

2019-09-04 10:00

最速都市化 70年農民少5成

2019-09-04 02:09

趕不上中秋 陽澄湖大閘蟹有望降價

2019-09-04 02:09

陸國家基金資助 歌舞劇「情逝」上演

2019-09-04 02:09

湖北小學隨機殺童8死2傷 凶嫌曾挖掉女友眼睛…

2019-09-04 00:07

旺角警署外香港民眾示威 一人疑腿部中彈

2019-09-03 23:43

廣西自貿區 成為中國與東協開放合作新高地

2019-09-03 23:02

西安市委書記人選確定 不是胡錦濤之子

2019-09-03 20:36

香港賊王何東成假釋期間再劫鐘表行 法官斥職業慣犯

2019-09-03 15:34

陽澄湖大閘蟹錯過中秋檔期 價格有望降低

2019-09-03 15:14

上海好市多有台味 陸媒：台式套路未必能拿下大陸市場

2019-09-03 15:13
看更多

熱門文章

天文大發現 大陸多次捕捉到「宇宙深處神秘射電信號」

2019-09-05 15:09

經濟崩壞、人才逃亡 這個大國的「芒果乾」你了嗎？

2019-09-05 10:00

壹傳媒創辦人黎智英 加多利山寓所遭擲汽油彈

2019-09-05 06:59

林鄭重大讓步 港府宣布撤例 民陣指太遲了

2019-09-05 00:14

賣醬油好過房地產！300年老店如何打造1.3兆企業帝國

2019-09-05 11:00

港府撤逃犯條例 網友不買帳反擔心國際輿論轉向

2019-09-04 21:41

港府撤例兩面手法？反送中5大訴求 只接受1個半

2019-09-05 00:14

習近平：對港澳台 原則問題寸步不讓

2019-09-04 23:33

林鄭月娥宣布撤回條例 環時總編胡錫進：挺好！

2019-09-04 21:47

林鄭宣布撤逃犯條例 學者：現在解決問題成本更高

2019-09-05 08:03

李嘉誠次子李澤楷登廣告：堅守一國兩制

2019-09-05 09:52

大陸女直播主靠虐童賺錢 網友怒斥像「吃小孩」

2019-09-05 11:10

黃之鋒籲上街聲援 蔡總統：支持港人但不介入

2019-09-05 00:19

影／林鄭撤法讓步有用嗎？ 來聽聽港人怎麼說

2019-09-05 17:24

麥康諾警告：港若重蹈六四 將建議驅逐在美中國留學生

2019-09-05 16:46

撤送中修例後 中共政法委：激進分子時間不多了

2019-09-05 16:10

港府撤逃犯條例 美眾院議長：須採取更多行動

2019-09-05 05:40

林鄭月娥否認撤回逃犯條例是為實施「緊急法」鋪路

2019-09-05 12:03

港交所連接出問題暫停衍生品市場交易 港股應聲轉跌

2019-09-05 14:47

港特首撤例中國外交部拒答 官方繼續保持沈默

2019-09-05 17:32

習連用56次「鬥爭」 全面硬起來？

2019-09-04 23:33

人民日報嗆：「兩獨」再次合流、抱團取暖

2019-09-05 09:28

黎智英住所第三度遭縱火 4年前和11年前也曾燒過

2019-09-05 11:19

行動電源東航機上自燃 機組員倒礦泉水滅火

2019-09-05 10:34

陸兩大官媒警告 港獨、台獨勾連極度危險 死路一條

2019-09-05 09:44

港議員致信港保安局長：讓港警子女到大陸就學

2019-09-05 10:35

香港商會工總支持撤回修例 呼籲恢復理性

2019-09-04 21:08

李克強一席話 升高降準預期

2019-09-04 23:28

循乾隆下江南 京杭運河將復航

2019-09-05 01:37

中國男籃世界杯淘汰 姚明「表情包」：我tm還能說啥？

2019-09-05 14:48

中國迎向刷臉支付時代 暗藏資安隱私疑慮

2019-09-05 02:05

黃之鋒：比起台灣美麗島事件 香港所付代價非常小

2019-09-05 19:49

中共駭入維吾爾族 CNN：港台人士提防

2019-09-05 12:38

系統異常 香港交易所5日下午2時起暫停衍生品市場交易

2019-09-05 14:49

看香港想到「攬炒」 朱立倫：盼今日台灣成為明日中國

2019-09-05 16:06

大陸明年GDP增速 看不到6

2019-09-04 23:27

人民幣官價 終止連六貶

2019-09-04 23:27

「撤例無助情勢緩和」國安高層觀察北京回應

2019-09-05 00:33

比汽油好賺 中石化跨行賣咖啡

2019-09-04 23:27

網貸行業將全面接入央行徵信系統 千萬別踩雷

2019-09-04 21:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top