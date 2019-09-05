京東45億進軍網紅市場 創2小時帶貨逾10萬箱牛奶

2019-09-05 20:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



網紅經濟盛行的當下，各類社交和直播平台的網路紅人，展現出的強大變現能力，京東投入人民幣10億（新台幣44億元）打造紅人孵化計畫，要孵化出不超過5位「京品推薦官」。

京東平台日前的一場直播中，網紅就創造出2小時帶貨超10萬箱牛奶的銷售奇跡，印證了網紅經濟的強大生命力。

科技媒體DoNews報導，京東此次推出的紅人孵化計畫主要分為選拔期和孵化期，在選拔期會邀請符合要求的知名MCN機構和優質紅人參與其中，通過一定程度的資源傾斜，為紅人積累粉絲，然後根據各類實戰效果進行選拔。

在孵化期，京東會延續選拔期資源投入，聚焦於選定的孵化紅人，同時以平臺級、品類行業級、頭部品牌的大型行銷活動等加速紅人孵化過程，最終表現最優、最為突出的幾位超級紅人將成為「京品推薦官」。

過程中，京東集合站內外最強資源，為網紅配置包括京東App發現頻道、視頻直播等站內資源，以及抖音、快手、微博及今日頭條等站外流量資源，助力網紅全面佔領消費者的注意力