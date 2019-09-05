愛心不落人後 廣西台商助慢飛天使改善環境

2019-09-05 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



為了讓「慢飛天使」們也能感受到童年的幸福與溫暖，廣西勝華集團攜手南寧市台灣同胞投資企業協會、廣西歸國留學人員商業界人士聯合會、茶點鮮麵包店5日聯合開展安琪之家開學季愛心捐助活動，為安琪之家捐贈一批愛心物資。

安琪之家院長王芳表示，這些「慢飛天使」很少出現在人們的視野裡，這些家庭更多是兩點一線，或在家裡，或在特殊的康福機構裡，很多正常人遊玩的場合對於腦癱兒童來說是障礙重重。

南寧市台協公益事業委員會主委陳宏耀表示，社會溫暖靠大家，希望能透過更多的資源分享、宣傳安琪之家的義舉，呼籲更多企業參與到公益事業中來。

廣西歸國留學人員商業界人士聯合會執行會長楊慧星指出，王芳對安琪之家17年如一日的堅持付出很讓人感動，也希望能與安琪之家建立長期的合作幫扶關係，讓更多的腦癱兒童得到關愛和幫助。

廣西勝華集團執行長林大為認為，公益慈善活動在台灣發展已經相當成熟，廣西經濟發展前期更需要企業熱心公益、積極承擔社會責任來促進社會的穩定融合，也希望勝華集團的年輕員工能透過參加安琪之家公益活動，在心裡種下公益的種子，對個人、家庭、社會產生幫助，讓勝華的一小步能成為廣西的一大步，也希望安琪之家的愛心能在廣西產生更大的影響力，讓更多人支持腦癱兒童的成長教育。

在訓練室的走廊外牆上掛著孩子們的作品，一幅幅精彩絢爛的作品，都是孩子們自由發揮完成，都體現了每個孩子的天真聰慧和堅持努力，讓人為之動容。

為了讓「慢飛天使」們也能感受到童年的幸福與溫暖，廣西勝華集團攜手南寧市台灣同胞投資企業協會、廣西歸國留學人員商業界人士聯合會、茶點鮮麵包店5日聯合開展安琪之家開學季愛心捐助活動，為安琪之家捐贈一批愛心物資。

廣西勝華集團微信公眾號報導，安琪之家院長王芳表示，這些「慢飛天使」很少出現在人們的視野裡，這些家庭更多是兩點一線，或在家裡，或在特殊的康福機構裡，很多正常人遊玩的場合對於腦癱兒童來說是障礙重重。

南寧市台協公益事業委員會主委陳宏耀表示，社會溫暖靠大家，希望能透過更多的資源分享、宣傳安琪之家的義舉，呼籲更多企業參與到公益事業中來。

廣西歸國留學人員商業界人士聯合會執行會長楊慧星指出，王芳對安琪之家17年如一日的堅持付出很讓人感動，也希望能與安琪之家建立長期的合作幫扶關係，讓更多的腦癱兒童得到關愛和幫助。

廣西勝華集團執行長林大為認為，公益慈善活動在台灣發展已經相當成熟，廣西經濟發展前期更需要企業熱心公益、積極承擔社會責任來促進社會的穩定融合，也希望勝華集團的年輕員工能透過參加安琪之家公益活動，在心裡種下公益的種子，對個人、家庭、社會產生幫助，讓勝華的一小步能成為廣西的一大步，也希望安琪之家的愛心能在廣西產生更大的影響力，讓更多人支持腦癱兒童的成長教育。

在訓練室的走廊外牆上掛著孩子們的作品，一幅幅精彩絢爛的作品，都是孩子們自由發揮完成，都體現了每個孩子的天真聰慧和堅持努力，讓人為之動容。