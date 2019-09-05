大陸大學人臉識別侵犯個人隱私 官員：將限制和管理

2019-09-05 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



大陸多所大學在校園大力推行人臉識別技術應用，據澎湃新聞報導，有學校透過該技術進行門禁驗證，甚至在教室監控學生的一舉一動，再量化成考評，但這些做法引發一些學生和網友對侵犯隱私的擔憂。

對此，中共教育部科學技術司司長雷朝滋今天（5日）表示，要對人臉識別技術應用加以限制和管理，「現在我們希望學校非常慎重地使用這些技術軟件。」

近日，某大學在部分教室試運行人臉識別系統，該系統不但可以識別每個進出教室的學生，自動簽到簽退，還能識別學生發呆、打瞌睡、玩手機等行為。有網友認為，該系統在校園的廣泛應用或涉嫌侵犯隱私。

雷朝滋指出，人臉識別進校園，既有資料安全問題，又有個人隱私被侵犯問題，「教育部已經在開始關注這個事情，組織專家論證研究。」他表示，要對學生的個人資料非常謹慎，能不採集就不採集，能少採集就少採集，尤其是涉及到個人生物資料。

另外，中共教育部等8部門日前聯合印發《關於引導規範教育移動互聯網應用有序健康發展的意見》，當中提出，收集使用個人資料應當明示目的、方式和範圍，並經用戶同意。收集使用未成年人資料應當取得監護人同意、授權。