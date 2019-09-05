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天文大發現 大陸多次捕捉到「宇宙深處神秘射電信號」

2019-09-05 15:09聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸《科技日報》報導，中國科學院國家天文台FAST項目部宣布，首次探測到「快速射電暴」多次重複爆發，捕捉到目前全世界已知數量最多的脈衝。科學家稱，這個「宇宙深處的神秘射電信號」距離地球約30億光年，目前已排除了飛機和衛星等干擾因素，後續交叉驗證正在進行中。

FAST全稱為「500米口徑球面射電望遠鏡」（Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope），位於貴州省黔南布依族苗族自治州平塘縣克度鎮大窩氹的喀斯特窪坑中，是當今世界上最大單口徑、最靈敏的射電望遠鏡，歷經22年籌建於2016年9月25日完工啟用，被譽為「中國天眼」。

報導稱，作為近年來天文學界新晉的網紅，「快速射電暴」是近年來新發現的一種天體，2007年，人類才發現第一個快速射電暴。迄今，國際科學界仍沒有關於快速射電暴起源的合理解釋，一般認為很有可能是銀河外起源甚至是宇宙學起源。

目前全世界已發布的快速射電暴不到100個，通常情況下，快速射電暴出現一次便再無蹤跡，神秘莫測。2015年，美國阿雷西博望遠鏡首次探測到快速射電暴FRB121102的重複爆發，根據數據分析，這個信號源位於一個距離地球約30億光年的矮星系中。

中國科學院國家天文台助理工程師張馨心說，FAST這次使用即時探測終端探測到的，正是FRB121102。為捕捉FRB121102，安裝在19波束接收機上的快速射電暴終端已經搜尋了一個多月。

今年8月30日上午，FAST首次即時探測到來自FRB121102的脈衝。FAST工程團隊立即調整工作計畫，全力保障FRB121102 的後續觀測。此後，連續多日，FAST每天探測到了數十個來自FRB121102的脈衝，僅在3日當天就探測到20多個。

FAST由此累積捕捉了大量的高信噪比脈衝，所探測到的脈衝數量是目前已知全世界最多的。目前，針對數據的交叉驗證和進一步處理仍在進行當中。

張馨心表示，目前全世界探測到的快速射電暴太少，FAST是世界上最大的單口徑射電望遠鏡，目前使用的19波束接收機覆蓋1.05GHz—1.45GHz頻段，有很高的靈敏度，適合重複爆暴的搜尋。

探測樣本的增多，對研究快速射電暴起源和物理機制，將起到重要推動作用。鑒於FRB121102處於爆發活躍期，FAST工程團隊將調整工程調試觀測任務，對FRB121102進行後續觀測。同時，也希望國際上其他望遠鏡設備跟進觀測。

報導指出，FAST快速射電暴即時探測終端由中國科學院國家天文台主持研製，具有高效的即時脈衝捕捉能力，可以和大部分觀測任務並行觀測。今後，即時探測終端將在新快速射電暴的發現、提高快速射電暴定位精度和即時捕捉射電暴催生的高精度吸收線上發揮重要作用。

位於貴州深山中的「中國天眼」，首次探測到「快速射電暴」多次重複爆發。新華社
位於貴州深山中的「中國天眼」，首次探測到「快速射電暴」多次重複爆發。新華社
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