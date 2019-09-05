中國男籃世界杯淘汰 姚明「表情包」：我tm還能說啥？

2019-09-05 14:48 世界日報 北京5日電



來源：YouTube

9月4日晚，男籃世界杯進行到了小組賽末輪爭奪，中國男籃59比72不敵委內瑞拉，無緣晉級16強。球員傷心，球迷痛心，連中國媒體對於球隊無法在自家主場贏球感到失望，用「下限之後還有絕望」來形容，認為中國隊在主場不堪一擊，有中國男足的影子。

9月4日晚，男籃世界杯進行到了小組賽末輪爭奪，中國男籃59比72不敵委內瑞拉，無緣晉級16強。 中國新聞社 分享 facebook

本場比賽在賽前就備受關注，微博熱門話題有1億的關注度。比賽結束後，與本場比賽相關的內容，比如易建聯、李楠、周琦等也衝上了熱搜的前列。

中國籃協主席姚明在場邊看著中國隊贏球無望，表情茫然無助，姚明的表情也成了網友的心情的寫照，網友給了註解：「真是姚了明了」、「我tm還能說啥？」。同場也觀賽的歐陽娜娜表情驚呆，網友就用「那就這樣吧」，來表達自己對賽事的心情。

男籃失利後，周琦、易建聯再上熱搜又一波表情包出爐。網友們對易建聯上熱搜的詞卻是「心疼易建聯」，但還是不放過周琦，網友在易的照片給了「聯聲嘆琦」的注解。

主帥李楠也成為網友吐槽的對象，並且上了熱搜，網友指出李楠在最後階段戰術選擇出現失誤，賽後現場更是出現了球迷大喊「李楠下課」的場景。

人氣非常高的街球運動員吳悠，他也在場邊觀戰，無奈的表情在直播中被攝影師抓拍了下來，也上了熱搜，因為不少微博網友說那就是自己看完比賽的表情。

不過面對外界的質疑，中國隊隊員之間還是相互鼓勵著。王哲林和易建聯更新微博，兩人都曬出了全隊拉起周琦的照片，王哲林寫道：「沒有人想輸，輸贏我們都一直在一起。」易建聯則寫道：「如果不能在失敗的時候站在一起，我覺得未來也不會走向成功。這是團體運動最重要的一環。我喜歡這張照片，謝謝！」