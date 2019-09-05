推促銷、發紅包…四川超市開幕 人踩人釀16傷

2019-09-05 11:33 世界日報 北京5日電



來源：YouTube

上海Costco開業，吸引大批民眾蜂擁搶購，同樣的情形發生在四川巴中一家超市，該超市開幕推出促銷活動，卻發生人踩人事件，造成16人受傷，其中一人重傷，超市事後遭勒令停業。

四川超級市場開業大減價，卻發生人踩人事件，造成16人受傷，其中一人重傷，超市事後遭勒令停業。 (視頻截圖) 分享 facebook

四川在線報導，這家名為佰尚購物的超市在開幕前就開始發宣傳單，早上還沒有開門，門口就站滿人。一名現場民眾說：「超市裡搞活動，一些商品打折促銷，還有發紅包的活動，超市一開門，大家就湧了進去。」

現場影片顯示，超市位於地下一樓，需下樓梯進入。事發當時，人流從樓梯湧入時發生人踩人意外，有數人倒在樓梯不起；還有許多人坐靠樓梯，臉露驚恐。傷者多為老人，地上散亂著鞋子等物品，有人自發參與救援。

澎湃新聞報導，巴州區警方通報稱，佰尚購物中心在開業促銷活動中，商場內發生民眾擁擠事件，致使16人不同程度受傷，其中1人傷勢較為嚴重，受傷民眾隨即被送往巴中市中心醫院救治。

四川超級市場開業大減價，卻發生人踩人事件，造成16人受傷，其中一人重傷，超市事後遭勒令停業。 (視頻截圖) 分享 facebook

巴中市人中心醫院急診科說明，在該診科治療的傷者體徵較為平穩，另有部分傷者正在骨科和胸外科接受治療。骨科一名醫務人員稱，送往該科室的5名傷者體徵仍需監測。

報導指出，目前該購物中心已被責令停業，其負責人及相關人員已被公安機關控制，相關情況正在進一步調查中。