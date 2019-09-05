陸淘寶村 手工藝賣全世界

2019-09-05 01:37 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在距離北京350公里的一個村莊裡，農民的交通工具在不斷變化，從三輪自行車到轎車僅用了幾年的時間。而這一切依靠的都是蒲草、毛草、玉米皮等當地餵養牲畜的草料，這裡的農民幾乎足不出戶就能將自己編織的收納筐、凳子等賣往世界各地。

據新華社報導，灣頭村位於山東省博興縣錦秋街道辦事處，這裡的麻大湖畔盛產蘆葦、蒲草等植物，當地老百姓用這些材料做草柳編，已有600多年的歷史。最早主要是自編自用，經過歷代民間藝人的不斷研究、創新，編織技藝不斷完善提高，逐步實現了草編、蒲編、柳編、藤編等工藝的有機融合，並成為當地的一大富民產業。

隨機走進一戶人家，一位70多歲的老太太正在用蒲草嫻熟地編著凳子。「一天能編兩個，掙80多塊錢，還不耽誤看孩子。」她說。

雖然她和村裡大多數老太太一樣，並沒有去過美國、日本，但她們手中的草柳編織品卻通過電子商務進入歐美、東南亞等地區的40多個國家。

大陸農村經濟正在經歷巨變，大量農村人口湧入城市打工，留在農村的許多農民希望改變以農耕為主的增收方式，大陸信息產業和電子商務的發展為他們提供了良好契機。

據中國互聯網信息中心統計，截至今年6月底，大陸網民規模達8.54億，互聯網普及率達61.2%，寬頻早已不是城裡人的專屬品。

灣頭村被稱作「淘寶村」。阿里巴巴對「淘寶村」的定義是，電子商務年銷售額達到1000萬元，活躍網店數量達到當地戶數的10%。灣頭村去年草柳編產品銷售總額超過4億元。

目前灣頭村有180多家草柳編企業，800多家淘寶網店。傳統草柳編產業與現代電子商務平台融合後蓬勃發展。大陸「淘寶村」已超過4000個，覆蓋2.5億人口。