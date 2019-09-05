不忘傳統 牧民騎回馬背

2019-09-05 01:37 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



正值開學季，內蒙古自治區鄂爾多斯市民烏力吉德力格帶著上小學一年級的兒子，身著蒙古袍，騎著兩匹馬穿過城市的高樓大廈到學校報到。這段影像受到網民熱捧，一度登上著名社交平台微博熱搜榜榜首。烏力吉德力格說，「雖然已經在城市定居，但是不想讓孩子忘記騎馬的傳統，這是蒙古族的一種儀式」。

據新華社報導，在越來越現代化的內蒙古，牧區孩子們開學第一天，騎馬到校正成為一種時尚。蒙古族文化中最具代表性的馬文化沉寂多年後，正以多姿多彩的全新形式回歸草原。

千百年來，蒙古族騎馬放牧，牧民從小在馬背上長大，馬背生活成為蒙古族歷史的重要見證。

20世紀末，蒙古族逐水草而居變成了定居，加上交通工具日益發達，馬匹逐步退出。

在錫林郭勒盟太仆寺旗貢寶拉格蘇木，43歲的牧民朝魯在蒙古馬瀕危的年代度過了青少年時光。20世紀90年代，家裡有了摩托車，馬不再重要。在父親的堅持下，他家1992年賣掉了最後5匹馬。

曾不可或缺的馬衰減至需要緊急保種的境地。1975年，內蒙古有239萬匹馬，到2007年剩下不足70萬匹，有的牧民把馬鞍送進博物館。

內蒙古農業大學副校長芒來說，大陸最大遊牧民族走下馬背，是牧區從傳統畜牧業轉向機械化、產業化和市場化發展的一個結果，交通工具更新換代，馬失去了傳統利用價值。

草原斗轉星移，大陸飛速發展。牧民住著磚瓦房，建起牲畜棚舍，騎著摩托、開著汽車放牛養羊。草原也不再寂靜，大批遊客湧來，然而難見駿馬奔騰，少了許多民族風情。

內蒙古師範大學民俗學專家敖其表示，物質條件改善後，馬作為蒙古族的精神家園正在回歸。

現在內蒙古馬匹擁有量達93.5萬匹，佔全大陸馬匹總量近15.6%，居全大陸首位。還建起了蒙古馬原種場及阿巴嘎黑馬等三個蒙古馬保種基地。蒙古族從馬背走到馬下，近年又重回到馬背。