江蘇昆山／慧聚廣場 融合閩台古建築風格

2019-09-05 06:48 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／江蘇昆山報導



大陸華東規模最大的媽祖廟：昆山慧聚寺。 圖／本報江蘇昆山傳真 分享 facebook 江蘇昆山是台商在大陸聚集最密集的城市，號稱擁有10萬台商及其眷屬在此工作生活，有「小台北」的美譽。為打造台商的「精神家園」－慧聚廣場，總占地面積約150畝，由慧聚寺媽祖廟、文化廣場、兩岸文化交流中心、媽祖文化主題公園、兩岸風情街以及慧聚慢速壘球公園等組成。其中，慧聚寺天后宮是大陸華東地區規模最大的媽祖廟。

天王殿 圖／本報江蘇昆山傳真 分享 facebook

慧聚廣場所有建築形式融合了閩台古建築風格，以及台灣龍山寺、天后宮媽祖廟之美，並結合蘇州園林的典雅，還有鹿港小鎮古商店街，是大陸華東地區首個「純閩台風格」的古建築群，集閩台文化和江南文化、媽祖文化、兩岸民俗文化於一體，匯聚兩岸宗教、藝術、人文、歷史、建築菁華之大成，將慈善、文化、民俗、寺廟、旅遊等功能融於一體。

圓通寶殿內觀音菩薩 圖／本報江蘇昆山傳真 分享 facebook

慧聚寺規模宏大完整，方位坐北朝南，中軸寺廟面積近6500平方公尺，從文化廣場過金水橋前至後建有山門、天王殿（供奉彌勒菩薩、兩側為四大天王）、拜殿、圓通寶殿（主祀觀音菩薩）、媽祖殿（天后宮），東西兩側有鐘鼓樓、廂廊、福德殿、太歲殿等。

走進慧聚寺，只見閩台風格的建築及神像布置：金黃琉璃瓦、泉州鹿港式彩繪加之箔金裝飾、閩南磚雕壁畫、泉州白花崗石的金柱…，行走其間，可以觀賞到兩岸宗教、藝術、人文、歷史、建築之菁華。坐落其間的慧聚寺天后宮，是目前大陸最大的閩台傳統木結構建築形式的天后宮。

穿過金水橋牌樓，即是慧聚文化廣場。 圖／本報江蘇昆山傳真 分享 facebook

慧聚寺天后宮建材非常講究，媽祖殿大梁與豎梁，都是進口原木。每每在購買建材有困難時，都會峰迴路轉，讓購料的主事者感受媽祖庇佑。屋頂是全木材材質，絢麗的藻井，各式壁堵石雕，剪粘工藝；廟宇完工之後，閩南建築之美，讓慧聚天后宮成為建築系學生的研究課題。

天后宮媽祖殿內彩繪圖案，背景刻意繪上代表台灣元素的中正紀念堂、鹿港天后宮、野柳女王頭等景點。 圖／本報江蘇昆山傳真 分享 facebook

天后宮媽祖殿供奉的開基媽祖與出巡媽祖，是2010年由台灣鹿港天后宮分靈恭請而來；漆器媽祖金身，由已列入大陸國家級非物質文化遺產名錄的揚州漆器古工藝技術完成，相當珍貴。而福德殿供奉的福德正神（土地公），則是由台灣最大及最早的土地公廟－屏東車城福安宮土地公分靈恭請而來。

媽祖殿供奉的開基媽祖與出巡媽祖，由台灣鹿港天后宮分靈恭請而來。 圖／本報江蘇昆山傳真 分享 facebook