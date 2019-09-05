江蘇昆山／媽祖信仰 神蹟相傳

2019-09-05 06:49 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／江蘇昆山報導



慧聚寺媽祖回娘家，回到台灣鹿港天后宮。 圖／本報江蘇昆山傳真 分享 facebook 慧聚寺天后宮供奉台灣鹿港天后宮分靈而來的媽祖，媽祖信仰是台灣最普遍的傳統民間信仰之一，也是台灣最具社會能量的民間信仰。非正式統計，台灣媽祖信眾達1400萬人。媽祖信仰在台灣不僅信眾最多、資源最豐、媽祖廟最多，並且帶動台灣宗教文化產業的蓬勃朝氣。

媽祖信仰最早記載的是南宋紹興二十年（西元1150年）廖鵬飛撰寫的「聖墩祖廟重建順濟廟記」，裡面記載媽祖信仰起源於湄州嶼，在寧海「顯靈」的史實。宋代媽祖信仰的發生，海上活動是直接原因。

媽祖原名林默，誕生於北宋太祖建隆元年 (西元960年）3月23日，升天於北宋雍熙四年（西元987年）9月9日，享年28歲。她出生於福建莆田，父親為林願，任福建都巡檢。媽祖出生時，家中已有一男五女，其父因為唯一的兒子體弱多病，因此天天焚香祝禱、修德好施，祈求能夠再得一子，以保林家宗嗣綿延。

慧聚寺天后宮媽祖殿，媽祖端坐寶座。 圖／本報江蘇昆山傳真 分享 facebook

一天夜裡，母親王氏夢見觀音大士對她說：「你家行善積德，今賜你一顆藥丸，服下當得慈濟之賜。」於是便懷了孕。王氏分娩時，忽見一道紅光從西北射入室中，異香氤氳不散。媽祖初生時有祥瑞徵兆，鄉里認為必非等閑之女，甚為疼愛。她出生至滿月一聲不哭，因此，父親給她取名「默」，小名「默娘」。

相傳生長在大海之濱的林默，通曉天文氣象，熟習水性，還會測吉凶，事前告知船戶可否出航，所以稱她為「神女」、「龍女」。漁民出海頻頻遇險，年輕的林默練就一身好水性，又能駕船如飛，自願擔起海上救援任務，經她救起的漁民無數。

傳說林默28歲時，一次在海上救難中不幸遇難，消息傳來，鄉親悲痛欲絕，感其恩德，在福建湄州島建廟奉祀。媽祖自北宋開始神格化，被稱為媽祖（當地人對女性祖先的尊稱），並受人建廟膜拜，復經宋高宗封為「靈惠夫人」，成為朝廷承認的神祇。

媽祖伸張正義，廣施仁愛，不畏艱險，舍生救難、造福世人的無私奉獻精神，使民眾對媽祖祟敬發展成執著的媽祖信仰。媽祖信仰肇於宋、成於元、興於明、盛於清，繁榮於近、現代。

從宋代到清代，歷朝皇帝36次褒封她，從「夫人」到「天妃」、「天后」直至「天上聖母」。從莆田到福建，到中國大陸沿海再到海外，至今已有28個國家和地區，6000多座廟宇供奉媽祖，正所謂「有海水處有華人，華人到處有媽祖」。