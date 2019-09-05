江蘇昆山／千年名剎慧聚寺 佛教叢林影響大

2019-09-05 06:49 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／江蘇昆山報導



慧聚寺天后宮 圖／本報江蘇昆山傳真 分享 facebook 慧聚廣場的前身慧聚寺，原位於昆山馬鞍山南，始建於五代時期梁代天監十年（西元511年）；經梁武帝恩准，由吳興沙門慧向大師所建。歷史上是江南頗具影響的佛教叢林，香火旺盛，信徒眾多，是一座人文歷史悠久、藝術文化燦爛的千年名剎。

「南朝四百八十寺，多少樓台煙雨中」，其中就有慧聚寺。慧聚寺建成後，梁武帝命吳興沙門慧向大師為該寺開山住持，並命南朝第一畫師張僧繇為正殿兩面牆壁畫神像、柱子畫龍，據說是成語「畫龍點睛」的由來。唐武宗會昌毀佛時，慧聚寺也遭毀；五代南唐李後主獻經台、鐘台，賜慧聚寺御匾。

慧聚寺福德殿 圖／本報江蘇昆山傳真 分享 facebook

北宋宣和間，慧聚寺改名為華藏講寺，簡稱華藏寺，並將慧聚寺子院改建為「十方賢者講寺」。南宋時由良拱法師復建大佛閣，名為「神運大雄氏殿」。明洪武十三年，大雅法師將華藏寺由馬鞍山南麓移建西山之巔。萬曆二十二年，寂默法師重建山門、天王殿；萬曆三十二年，寂默法師改凌霄塔為七層。清康熙皇帝曾四度巡幸慧聚寺，並題詩留念。咸豐十年英法聯軍，慧聚寺毀於兵火，獨留凌霄塔。

1934年，重建凌霄七層寶塔；1937年，中日戰爭八一三事變後，塔遭日軍轟炸，後山被日軍所占；1945年，日本二戰投降，僧人在原地搭建三平房。2005年，崑山台商協會會長林榮德提出申請興建媽祖廟，光是前期考察、籌備，就花了兩年時間；於2008年5月啟動建設，至2016年底基本建成，慧聚天后宮成為華東地區規模最大的媽祖廟。