親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

壹傳媒創辦人黎智英 加多利山寓所遭擲汽油彈

玲玲颱風路過發威！北部整天有雨 中南部上午防強降雨

江蘇昆山／千年名剎慧聚寺 佛教叢林影響大

2019-09-05 06:49聯合報 特派記者胡明揚／江蘇昆山報導

慧聚寺天后宮 圖／本報江蘇昆山傳真
慧聚寺天后宮 圖／本報江蘇昆山傳真
分享
慧聚廣場的前身慧聚寺，原位於昆山馬鞍山南，始建於五代時期梁代天監十年（西元511年）；經梁武帝恩准，由吳興沙門慧向大師所建。歷史上是江南頗具影響的佛教叢林，香火旺盛，信徒眾多，是一座人文歷史悠久、藝術文化燦爛的千年名剎。

「南朝四百八十寺，多少樓台煙雨中」，其中就有慧聚寺。慧聚寺建成後，梁武帝命吳興沙門慧向大師為該寺開山住持，並命南朝第一畫師張僧繇為正殿兩面牆壁畫神像、柱子畫龍，據說是成語「畫龍點睛」的由來。唐武宗會昌毀佛時，慧聚寺也遭毀；五代南唐李後主獻經台、鐘台，賜慧聚寺御匾。

慧聚寺福德殿 圖／本報江蘇昆山傳真
慧聚寺福德殿 圖／本報江蘇昆山傳真
分享

北宋宣和間，慧聚寺改名為華藏講寺，簡稱華藏寺，並將慧聚寺子院改建為「十方賢者講寺」。南宋時由良拱法師復建大佛閣，名為「神運大雄氏殿」。明洪武十三年，大雅法師將華藏寺由馬鞍山南麓移建西山之巔。萬曆二十二年，寂默法師重建山門、天王殿；萬曆三十二年，寂默法師改凌霄塔為七層。清康熙皇帝曾四度巡幸慧聚寺，並題詩留念。咸豐十年英法聯軍，慧聚寺毀於兵火，獨留凌霄塔。

1934年，重建凌霄七層寶塔；1937年，中日戰爭八一三事變後，塔遭日軍轟炸，後山被日軍所占；1945年，日本二戰投降，僧人在原地搭建三平房。2005年，崑山台商協會會長林榮德提出申請興建媽祖廟，光是前期考察、籌備，就花了兩年時間；於2008年5月啟動建設，至2016年底基本建成，慧聚天后宮成為華東地區規模最大的媽祖廟。

U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

循乾隆下江南 京杭運河將復航

2019-09-05 01:37

江蘇昆山／慧聚廣場 兩岸特色交流活動多

2019-09-05 06:49

江蘇昆山／媽祖信仰 神蹟相傳

2019-09-05 06:49

江蘇昆山／慧聚廣場 融合閩台古建築風格

2019-09-05 06:48

不忘傳統 牧民騎回馬背

2019-09-05 01:37

陸淘寶村 手工藝賣全世界

2019-09-05 01:37

護三江 青海將成國家公園省

2019-09-05 01:36

控嫩妻騙百萬…劉忠林460萬冤獄賠償金 16個月花掉一半

2019-09-04 15:28

比賣汽油好賺 大陸最大連鎖加油站也要賣咖啡了

2019-09-04 14:42

上海設2.4萬個電子警察 成功管制Costco爆量客流

2019-09-04 14:27

豬肉飆漲…傳南寧出現「肉票」 網友：計畫經濟回來了？

2019-09-04 14:25

大陸孩童越長越高 40年增加8公分

2019-09-04 13:01

青海將建立國家公園省 成為大陸國家公園示範區

2019-09-04 11:47

外資紛紛下調中國經濟增長預測 明年恐「破6」

2019-09-04 11:35

從北京乘船下杭州不是夢 京杭大運河可望全線復航

2019-09-04 10:33

大陸豬肉連10周大漲 十省市採限價、限購

2019-09-04 10:33

599歲圈粉百萬年輕妹子 「它」居然只靠一招！

2019-09-04 10:00

最速都市化 70年農民少5成

2019-09-04 02:09

趕不上中秋 陽澄湖大閘蟹有望降價

2019-09-04 02:09

陸國家基金資助 歌舞劇「情逝」上演

2019-09-04 02:09

湖北小學隨機殺童8死2傷 凶嫌曾挖掉女友眼睛…

2019-09-04 00:07

旺角警署外香港民眾示威 一人疑腿部中彈

2019-09-03 23:43

廣西自貿區 成為中國與東協開放合作新高地

2019-09-03 23:02

西安市委書記人選確定 不是胡錦濤之子

2019-09-03 20:36

香港賊王何東成假釋期間再劫鐘表行 法官斥職業慣犯

2019-09-03 15:34

陽澄湖大閘蟹錯過中秋檔期 價格有望降低

2019-09-03 15:14

上海好市多有台味 陸媒：台式套路未必能拿下大陸市場

2019-09-03 15:13

開學第1天…湖北小學濺血8死 行凶男曾挖女友眼入獄

2019-09-03 15:02

開學第一課 中國各地學生唱響「愛國」主旋律

2019-09-03 15:00

南京高校人臉識別逃課、發呆全都錄

2019-09-03 14:59

林右昌：六四天安門當年發生前氣氛和現在香港很像

2019-09-03 12:52

複製毛小孩 這家公司扮起上帝 不甩爭議還搞團購

2019-09-03 11:00

學生下課玩鬧欄杆突斷裂 翻筋斗方式墜樓摔死

2019-09-03 10:53

開學日 湖北恩施朝陽坡小學八名小學生被殺害

2019-09-03 09:25

血腥開學日！兇徒持刀闖校園 陸小學生遭斬8死2傷

2019-09-03 09:23

世界遺產過度旅遊 8月50萬人擠莫高窟

2019-09-03 02:20

山東濟南／天下四大名剎 靈岩寺

2019-09-03 02:12

山東濟南／黑陶文化 原始文化的瑰寶

2019-09-03 02:09

山東濟南／草包包子 百年傳奇老店

2019-09-03 02:08
看更多

熱門文章

重大讓步！傳林鄭月娥下午宣布撤回「逃犯條例」

2019-09-04 14:53

林鄭月娥急召建制派 料讓步正式撤回修例方案

2019-09-04 13:59

香港特首林鄭月娥傳將正式撤回引渡法案 港股應聲大漲

2019-09-04 14:31

港媒：林鄭月娥宣布撤回修例 不成立調查委員會

2019-09-04 18:01

港府重大讓步！林鄭月娥宣布 撤回送中條例

2019-09-04 18:06

高雄陸客怒嗆台灣人：發展二十年這麼差，還努力啥？

2019-09-04 19:41

人民日報批龍應台：只見雞蛋不見燃燒彈 挑唆陸港關係

2019-09-04 09:11

不接受僅撤回條例 黃之鋒：五大訴求達成前將繼續抗爭

2019-09-04 19:46

林鄭今傍晚宣布大事 港股急拉 重返26,000關卡

2019-09-04 14:43

「撤回」未能緩和局勢 中大學生會長：抗爭者要5大訴求

2019-09-04 18:25

外媒：林鄭若下台...這些人可能接班

2019-09-04 16:49

港府撤回送中條例？黃之鋒：真普選前 港人不停止抗爭

2019-09-04 17:17

林鄭月娥撤回逃犯修例 北京緊盯事態傳言四起

2019-09-04 19:48

林鄭6點發電視公告 將宣布撤回修例

2019-09-04 17:14

林鄭：撤回修訂「逃犯條例」4點行動回應訴求

2019-09-04 18:08

反送中風暴效應？國泰航空主席史樂山宣布辭職

2019-09-04 17:03

港府人士告訴路透：林鄭將宣布撤回逃犯條例修訂草案

2019-09-04 16:34

誰灑的？金鐘集會民眾身沾螢光粉 「無聲無色 像被貼標籤」

2019-09-04 10:00

民主派批林鄭遲了三個月才撤回修例 質疑為緊急法準備

2019-09-04 20:20

台灣聲援香港 蔡正元：請先承認台灣的司法地位

2019-09-04 10:57

黃之鋒訪台爭取支持 林奕華：別被民進黨騙了

2019-09-04 14:02

香港民陣：一碗水難救大火 運動將繼續

2019-09-04 18:41

黃之鋒籲台灣人上街聲援香港 蔡英文：支持但不介入

2019-09-04 11:35

林鄭電視講話：宣布「撤回」修例 但不成立獨調會

2019-09-04 18:06

林鄭重大讓步 港府宣布撤例 民陣指太遲了

2019-09-05 00:14

港府撤逃犯條例 網友不買帳反擔心國際輿論轉向

2019-09-04 21:41

林鄭月娥講話全文 希望香港走出困局

2019-09-04 19:27

林鄭月娥宣布撤回條例 環時總編胡錫進：挺好！

2019-09-04 21:47

港媒報導：林鄭月娥回應示威者訴求 將撤回「逃犯條例」

2019-09-04 17:13

從北京乘船下杭州不是夢 京杭大運河可望全線復航

2019-09-04 10:33

香港立法會議員莫乃光：林鄭月娥執迷不悟

2019-09-04 19:03

林鄭月娥公布4項行動 作為社會對話起點

2019-09-04 18:11

599歲圈粉百萬年輕妹子 「它」居然只靠一招！

2019-09-04 10:00

港府撤例兩面手法？反送中5大訴求 只接受1個半

2019-09-05 00:14

政府操作香港議題 藍：黃之鋒被騙了

2019-09-04 16:43

大陸孩童越長越高 40年增加8公分

2019-09-04 13:01

彭博經濟學家：撤回「送中」 無法快速解決香港經濟痛苦

2019-09-04 19:20

港媒：林鄭月娥下午見建制派 或撤回逃犯條例

2019-09-04 14:23

黃之鋒訪時代力量北市議會黨團 將見藍綠政壇人士

2019-09-04 11:36

泰國機場撿到包…中國大媽私吞被抓 最重關5年

2019-09-04 15:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top