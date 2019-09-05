江蘇昆山／慧聚廣場 兩岸特色交流活動多

2019-09-05 06:49 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／江蘇昆山報導



彗聚寺兩岸中秋燈會 圖／本報江蘇昆山傳真 分享 facebook 昆山慧聚廣場9月6－8日，將舉辦百年一遇的兩岸媽祖昆山巡安遶境活動，台灣鹿港天后宮、福建莆田湄州媽祖祖廟匯聚昆山，為兩岸同胞祈福；屆時將有民俗陣頭接駕、台灣布袋戲、歌仔戲等多項台灣民俗表演活動。

昆山慧聚廣場自建設完成至今，已連續舉辦三屆媽祖回娘家；每年舉行以「慧聚兩岸情，相聚一家親」為主題的系列活動，包括：迎新年、慶元宵、中元普渡、兩岸中秋燈會、媽祖文化旅遊節、慢速壘球賽、兩岸成年禮、展現中華傳統文化、民俗文化等活動。

昆山慧聚廣場並積極打造一系列兩岸交流品牌活動，例如：海峽兩岸（昆山）中秋燈會慧聚燈區，花燈的設置與慧聚廣場景點交相輝映，融合了兩岸元素，彰顯深厚的中華傳統文化內涵。燈會期間，昆山台商協會、兩岸義工連續舉行10餘場中秋晚會演出，並舉辦媽祖文化展、台灣布袋戲演出等活動。

慧聚寺舉行兩岸青少年成年禮活動 圖／本報江蘇昆山傳真 分享 facebook

「昆山媽祖杯」海峽兩岸慢速壘球邀請賽，已連續舉辦8屆，每年均有來自台灣及大陸台商協會的20餘支隊伍、400餘名台商台胞隊員參賽。

另外，還有由民間團體自發組織舉辦的特色交流活動，例如：「昆山媽祖杯」繪聚兩岸少兒繪畫比賽；台灣學生海外留學諮詢講座、舞蹈培訓班、「昆台一家親，攜子共成長」科普夏令營活動、孝親感恩舞台劇演繹、環保宣傳推廣（垃圾分類）、靜思人文推廣（文創產品展覽），以及兩岸合唱團及瑜伽、書法培訓班課程等各種活動。

慧聚廣場除文化研修、節慶活動、展覽展示等兩岸交流活動外，也為昆台兩地民眾感受台灣特色街區、購買台灣特色商品提供了平台。在昆山的台胞、華東地區台商以及昆山當地市民，都將慧聚廣場定為休閒旅遊、舉辦活動的首選之地。