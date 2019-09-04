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控嫩妻騙百萬…劉忠林460萬冤獄賠償金 16個月花掉一半

2019-09-04 15:28世界日報 中國新聞組／上海4日電

冤獄25年、羈押時長最久的「蒙冤者」劉忠林，獲460萬元（人民幣，下同，約64萬美元）國家賠償金。他與妻子相識近兩月就結婚，但才領證七個多月，他就把小自己22歲的妻子告了，要求離婚。「被這個女人騙慘了。」劉忠林把今年銀行流水打印出來，標記出給妻子的支出款項，據此要求女方返還房、車等價值近百萬的財產。

澎湃新聞報導，據了解，劉忠林算了算自己的國家賠償款，16個月以來，除去買房、買車等，再還上親戚為自己申冤多年的費用，已花去460萬的近一半。

劉忠林今年51歲。因一件1990年秋末的命案，被以「殺人犯」的身分坐牢25年後，又過了兩年多，才等到無罪判決。

無罪後，他獲得當時同類案件最高的460萬元國家賠償金。無罪後他嘗試組家庭、融入社會。然而，曾承諾與他過日子的女人被他告上法庭，加盟的食品店運營僅一個月就關張了。

據報導，2018年中旬，劉忠林與一名叫做寧寧（化名）的女子相處並同居，一度談婚論嫁。但二人在國家賠償的使用方面產生分歧，導致分手。

當時，由於國家賠償尚未確定，劉忠林先行向吉林高院借款50萬元（約7萬美元），用於購房等開銷。寧寧不同意劉忠林買房，堅持希望劉忠林用這筆錢迎娶她。思慮再三，劉忠林最終選擇買房。

2018年12月，經親戚介紹，劉忠林認識小範（化名）。小範小他22歲，離異並有一個未成年的孩子。才相處半個多月，劉忠林便計畫和小範結婚。

2019年1月28日，劉忠林銀行卡收到國家賠償轉帳，減去此前向法院借的50萬，共收到410萬（約57萬美元）。1月29日，劉忠林花去45萬多元（約6萬美元），給小範在她老家買房；1月30日，兩人去民政局領了結婚證；1月31日，劉忠林又花去28萬多元（約4萬美元），給小範買一輛奔馳轎車。

但逐漸地，劉忠林覺得小範不一樣了。

據報導，劉忠林說，小範總向他要錢，每次要三、五千塊錢，兩、三天就花完了。此外，婚後小範把兒子接來與劉忠林一起住。劉忠林坦言，他與小孩相處地並不融洽。

後來，劉忠林與小範因小事吵起架來，小範要離婚。過幾天，女方拿著行李離開劉忠林。劉忠林的表姐稱，兩人結婚後，女方總向劉忠林伸手要錢，如果不給，就吵架、摔東西，兩人曾多次鬧離婚。

8月7日，劉忠林向法院提起離婚訴訟。劉忠林曾花近3萬元（約4100美元）給小範買鑽石戒指；小範又以小孩需要撫養費為由，讓劉忠林給她轉帳15萬元（約2萬美元）。最讓劉忠林不痛快的是，小範還曾瞞著他，用他的銀行卡給自己的親戚轉了1萬元（約1400美元）。

8月21日，劉忠林此前向遼源市西安區法院申請的財產保全被准許，法院將劉忠林曾贈予小範的房產、奔馳轎車、15萬元存款予以查封。9月3日上午，該案在西安區法院開庭審理。

吉林民眾劉忠林冤獄25年，獲大陸國家賠償人民幣460萬元（約新台幣2096萬元）...
吉林民眾劉忠林冤獄25年，獲大陸國家賠償人民幣460萬元（約新台幣2096萬元）。(澎湃新聞網)
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