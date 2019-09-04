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豬肉飆漲…傳南寧出現「肉票」 網友：計畫經濟回來了？

2019-09-04 14:25世界日報 北京4日電

豬瘟蔓延肉價暴漲，南寧街市推肉票制。 (取材自微博)
豬瘟蔓延肉價暴漲，南寧街市推肉票制。 (取材自微博)
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受非洲豬瘟疫情等因素影響，中國豬肉供應緊張，豬肉價格高居不下。多地政府紛紛從保障生產供給和市場補貼等多管齊下平抑豬價。廣西南寧1日起也實施豬肉價格臨時干預措施，在十大菜市場實行限量限價銷售豬肉。期間網上熱傳一張當地市場印發的「肉票」，規定每人憑票購買1公斤平價豬肉，引發熱議，有網友揶揄「彷彿回到過去計畫經濟時代」。

央視財經報導，當天上午9時起，南寧市淡村農貿市場、華園農貿市場、官塘農貿市場等10個農貿市場，開始在定點攤位上架銷售限價豬肉，限價肉按低於前10日市場平均價10%以上的價格銷售，主要供應精瘦肉、五花肉、前後腿肉、排骨這四個主要消費品種，每位消費者每日購買不超過1公斤。

豬瘟蔓延肉價暴漲，南寧街市推肉票制。 (取材自微博)
豬瘟蔓延肉價暴漲，南寧街市推肉票制。 (取材自微博)
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針對有消費者擔心會買不到限價豬肉，南寧市發展改革委稱，限價豬肉的供應量，是根據全市前期市場需求量平均水平確定的。每個定點攤位供應一頭豬，供應量較為充足，市民沒有必要盲目「囤貨」「搶貨」。

與此同時，網上流傳一張據稱是當地位子淥綜合市場發出的限購票證照片，令人聯想起數十年前的計畫經濟年代。

有網友表示，「如南寧真的發放豬肉票，那可是天大的笑話也是巨大的諷刺！ 改革開放40年後的天朝，自詡市場經濟的今天，一個完全競爭市場商品的豬肉都要憑票了？如是，那一定是走了回頭路了？」

不過，當地新媒體「南寧吃喝玩樂」在微博寫道：「平價肉票...除去每日每人限量兩斤補貼的平價肉，還是能正常買市場價的豬肉。本來是為了方便核查銷售量，給攤戶發補貼，確保平價肉都零售給群眾，才做了這個票，結果被各種誤導說是回到物資匱乏年代。」

今年3月開始，中國豬肉價格持續上漲，7月以來漲幅擴大。農業農村部的數據顯示，白條豬價格已經連續13周上漲，從6月初的每公斤不到20元人民幣，一路走高，日前突破了30元，達到每公斤31.08元，而這個價格和去年同期相比，漲幅超過了65%。

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