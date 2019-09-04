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大陸孩童越長越高 40年增加8公分

2019-09-04 13:01聯合報 記者林則宏╱即時報導

隨著生活改善，大陸孩童的身高也越來越高。大陸國家衛健委一項針對九個城市7歲以下兒童體格發育的調查發現，從1975年到2015年，大陸兒童身高、體重等指標均持續快速增長。以最具代表性的5到5.5歲年齡組為例，男童和女童身高在這40年間分別增長了8公分和8.2公分。

隨著「十一」中共建政70年即將到來，大陸官方媒體近期持續報導過去70年間中國大陸在各個領域的發展變化。新華社4日就發表一篇「70年，中國孩子身高呈現『上揚曲線』」的報導指出，過去70年來，中國從吃不飽到「吃得好」、「吃得健康」，國民膳食營養結構更加均衡，基本醫療衛生服務和全民健身公共服務體系基本覆蓋城鄉，中國人的身體素質也因而顯著提高。

大陸國家體育總局發布的國民體質監測報告也顯示，從「50後」開始，大陸年輕一代成長過程中的平均身高穩步抬升，呈現一條漂亮的「上揚曲線」。其中，7到19歲兒童青少年的身高、體重等指標增幅顯著。

81歲的作家姜淑梅回憶說，70年前在她的老家山東巨野百時屯，因為營養跟不上，媽媽們常常奶水不夠，只好用麵糊糊餵孩子。「那個時候，『小蘿蔔頭』特別多，比現在的孩子普遍小一圈兒。」

如今，從孕前保健到兒童保健，大陸已經實施一系列公共衛生干預措施惠及億萬兒童，並且為貧困地區嬰幼兒發放營養包、實施農村義務教育學生營養改善計畫，19歲的李潿帥就是這些政策的受益者。

報導稱，李潿帥雖出生在雲南的山裡，但從小有牛奶喝、有肉吃，14歲就長到178公分，並考上體校。如今身高已經184公分的李潿帥，曾是昆明市男排隊的隊長，現在他的夢想則是進入大陸國家隊。

隨著生活改善，大陸孩童的身高也顯著提升。圖為廣西上思縣南屏瑤族鄉醫師王衛江，正在...
隨著生活改善，大陸孩童的身高也顯著提升。圖為廣西上思縣南屏瑤族鄉醫師王衛江，正在為村裡的兒童量身高。（新華社）
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