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青海將建立國家公園省 成為大陸國家公園示範區

2019-09-04 11:47聯合報 記者陳言喬╱即時報導

為保護大陸三江源（長江、黃河、瀾滄江）生態，大陸已確立在青海省建立三江源國家公園，青海省委書記王建軍上午在北京國新辦記者會上表示，青海明年將建成國家公園省，為大陸各地做好國家公園的複製推廣試點工作。

大陸目前以祁連山與三江源做為兩個國家公園的試點任務，大陸國務院新聞辦上午邀請青海省官員出席記者會明國家公園的推動情況。

青海省委書記王建軍表示，規畫中的三江源國家公園12.31萬平方公里，祁連山國家公園青海片區1.58萬平方公里，建設青海為國家公園省可為大陸未來其他國家公園建設提供可借鑒、可複製、可推廣的經驗。

他說，為對三江源的生態保護，4.3萬名牧民放下牧鞭由草原利用者轉變為生態管護者；又如在海拔4500米的高原上，有55名巡護人員守在1.9萬平方公里的黃河源邊，他們忍受高原反應，一個月巡邏黃河源三次，每巡一次就是七或八天，在那裡飯煮不熟，生活條件極惡劣，但為守護中華民族的母親河，他們付出了巨大的艱辛。

青海省長劉寧補充表示，習近平總書記特別指出，青海最大的價值在生態，最大的責任在生態，最大的潛力也在生態。習總書記還強調，保護好三江源、保護好中華水塔是青海義不容辭、來不得半點閃失的責任，這個要求是非常高的。

未來幾年，青海在建立國家公園試點任務上有幾步路要走，第一步，到2020年，完成國家公園體制試點任務，構建起以國家公園為主體的自然保護地管理體系基本框架，建成全國生態保護修復示範區、以國家公園為主體的自然保護地體系典範區、人與自然和諧共生先行區。

第二步，到2022年，保護和管理體制機制不斷健全，初步建成以國家公園為主體、自然保護區為基礎、各類自然公園為補充的自然保護地管理體系。

第三步，到2025年，以國家公園為主體的自然保護地體系更加健全，保護管理效能明顯提高，建成具有國際影響力的世界自然保護地典範。

青海省委書記王建軍。特派記者陳言喬／攝影
青海省委書記王建軍。特派記者陳言喬／攝影
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