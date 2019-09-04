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外資紛紛下調中國經濟增長預測 明年恐「破6」

2019-09-04 11:35聯合報 記者林則宏╱即時報導

由於面臨中美貿易戰等諸多內外挑戰，外資機構近來紛紛下調明年中國經濟增長預測。據香港星島日報報導，包括：牛津經濟研究院、美銀美林及瑞銀近日發布的報告均認為，中國明年經濟成長率恐將「破6」。

報導稱，中美貿易戰愈演愈烈，中國面臨更大的經濟壓力。牛津經濟研究所（Oxford Economics）預測，即使北京政府加推刺激經濟措施，中國的經濟增速也可能在今年第4季放緩至5.7%，並且在明年基本保持此一水平。

香港牛津經濟研究所首席亞洲經濟學家Louis Kuijis的研究報告指出，雖然去年底以來北京政府實施的寬鬆政策有助於緩和經濟放緩壓力，但成效較小。隨着中國經濟下行，與美國發生的貿易爭端升級，以及全球貿易勢頭疲軟，中國「需要進一步寬鬆政策才能令人信服地穩定經濟增長」。

美銀美林發表的最新研究報告也將中國2020年經濟增長由按年成長6%，降至5.7%。報告稱，美國對中國商品加徵關稅將在今年第4季起實施，這對中國出口會造成更明顯的負面影響。

另，面對貿易戰中國政府似乎仍沒有放寬政策的跡象，大陸央行頂住降息壓力，並希望以貸款市場報價利率（LPR）定價機制改革來代替降息。

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤3日發布的報告也指出，因中美貿易摩擦進一步升級，再次下調中國經濟預測，預估2019年中國增速將保持在6%，2020年放緩至5.5%。

汪濤認為，貿易摩擦進一步升級的風險依然較大，這會給中國經濟增長帶來更大的下行壓力。

面對中美貿易戰不斷升級，大陸第2季經濟增素已降至6.2%，來到近30年來最差，北京當局一直試圖用各種刺激方式抵消貿易戰帶來的損害。但標普亞太主權評級資深董事陳錦榮（Kim Eng Tan）稱，中國依賴大規模信貸刺激經濟增長的做法，對其信用評級的影響可能更大。

陳錦榮稱，如果遇到某種突然衝擊，大陸官方可能會開始實施更快見效的刺激措施，這意味着銀行不得不開始加速放貸，但這可能會對中國政府的信用評級造成不利影響。

受中美貿易戰升級等因素影響，外資機構紛紛看淡大陸經濟未來表現。（路透）
受中美貿易戰升級等因素影響，外資機構紛紛看淡大陸經濟未來表現。（路透）
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