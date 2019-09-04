大陸豬肉連10周大漲 十省市採限價、限購

2019-09-04 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



受非洲豬瘟衝擊，大陸豬肉批發價格連續十周上漲，6月初豬肉批發價格每公斤為人民幣20.69元，到8月19日至25日這一周，飆至每公斤人民幣31.77元，有民眾大喊「吃不起豬肉！」。十個省市採取限價、限購，推平價豬肉。

大陸商務部發布數據顯示，上周（8月26日至9月1日）全國食用農產品市場價格比前一周上漲2.4%，其中，肉類批發價格不同幅度上漲，豬肉的批發價格已達每公斤34.59元，上漲8.9%。

新京報統計，已有南寧、海口、江西、廣東、江蘇、四川等近十個省市頒布相關政策，採取限價、補貼、投放儲備凍豬肉等多種方式，以控制豬肉價格上漲給消費者帶來的影響。

豬肉批發價格上漲，直接反應在零售端，過去兩日，豬肉依然維持高價。一位消費者表示，豬五花和里肌是人民幣28元一斤，梅花肉則是人民幣24元一斤，最便宜的是前臀尖和後臀尖，但也要人民幣22元一斤。「最近都改吃雞肉了。」他說