從北京乘船下杭州不是夢 京杭大運河可望全線復航

2019-09-04 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



想循當年乾隆皇帝下江南的路線，乘船從北京到杭州將不是夢。據《山東商報》報導，京杭大運河全線復航工作已提上日程，目前山東省內泰安段全線已具備通航條件，聊城段復航也已提上日程。未來京杭大運河將可直通雄安新區，山東微山湖將可與河北白洋淀相連。

京杭大運河南起杭州北至北京，縱貫中國南北，途徑浙江、江蘇、山東、河北四省及天津、北京兩市，貫通海河、黃河、淮河、長江、錢塘江五大水系，主線全長近1,800公里。報導稱，京杭大運河全線復航意味著可以坐船從北京直下杭州。

目前京杭大運河的通航里程主要分布在黃河以南的山東濟寧以南地區和江蘇、浙江，與長江三角洲主要內河航道網相連接，構成中國「北煤南運」和地區物流的運輸大通道，是中國綜合運輸體系的重要組成部分。

京杭大運河的全線復航，關鍵在於山東省內河道。由於黃河改道，造成河道淤積等原因，如今只有山東濟寧以南到杭州可以通航，濟寧以北至京津河道自上個世紀70年代始，就已經完全斷航。

《山東商報》指出，8月26日，山東東平縣東平湖內最後一根深水樁基和標牌的吊裝完成，象徵京杭大運河泰安段經過近兩年密集施工，已具備全面通航條件。此前，隨著「南水北調」東線工程完工，京杭大運河山東段已從濟寧向北延伸79公里，最北航點到達東平縣。

報導稱，近年來，京杭大運河黃河以北航段復航問題屢被山東省提上議程。去年12月12日，「京杭運河黃河以北航段必要性研究報告會」在濟南召開，包括山東省交通廳綜合規劃處等相關部門及德州等沿線城市，均參加了該次報告會。這意味著京杭運河全線恢航山東段，進入實質性階段。

山東省政協原副主席李殿魁當時在會上表示，「山東是京杭大運河建成、斷航和復航的關鍵。」