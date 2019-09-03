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旺角警署外香港民眾示威 一人疑腿部中彈

2019-09-03 23:43聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

三日傍晚7時，一批香港示威者堵塞特首辦外一段龍和道並設置路障，現場交通受阻。星島網引述消息指出，警員在沒有事先警告下開槍，疑為布袋彈，其中一名示威者的腿部疑中彈，大腿紅腫但沒有流血，經護理後已離開現場。

據星島網，職工盟及多個界別由昨日開始，在金鐘添馬公園舉行一連兩日的「全民三罷」集會。三日晚上約6時半，部分參與罷工集會的人在龍和道近添華道對開聚集，並高叫口號，又以鐳射燈照射向特首辦外水馬陣及駐守警員，有人則對特首辦外的警員叫罵。有防暴警員在場戒備。

晚上8時許，部分示威者其後經港鐵，轉往港鐵太子站外的旺角警署對開聚集，太子站B1出口已落閘。有人曾向向旺角警署門外水馬陣擲物，警署內有警員呼籲示威者停止衝擊，否則警方會使用武力。網傳消息指，警員在沒有事先警告下開槍，疑為布袋彈，其中一名示威者的腿部疑中彈，大腿紅腫但沒有流血，經治理後已離開現場。其後，警員舉起藍旗，並呼籲在場人士立即散去。有人則在太子站外擺放鮮花，有人以鐳射燈照射向警署及在場警員。另外，部分示威者離開旺角警署後，乘港鐵往黃大仙。

晚上9時許，警員一度舉起橙旗，警告開槍。晚上9時半後，有示威者一度在彌敦道設路障，亦有人企圖拆去現場的欄杆。晚上近10時，警方再舉橙旗警告。

配備長槍、頭盔及護甲的防暴警察，在晚上9時半左右於九龍灣港鐵站外截停一輛巴士，搜捕較早前在龍翔道堵路的示威者。數百人不滿到場抗議，要求警方交代。警方多次出示藍旗警告人群非法集結，警告離開。

晚上10時， 防暴警察仍扣留巴士，逐一查問乘客，有身穿黑衣、戴口罩及防毒面具的懷疑示威者被禁止離開，有部分乘客被截查身分證後離開。部分懷疑示威者要分開座，站起身被搜身，警員又打開部分人的隨身物品，包括手袋、銀包，逐格翻開搜查。

現場一批人士陸續到場，高叫口號包括「黑社會」、「放人」、「收隊」、「光復香港時代革命」，並指罵警員。警方多次出示藍旗警告，指現場人士不斷叫囂，構成非法集結，要求散去，否則警方可能使用武力。

但現場抗議人士至11時仍然拒絕離開，不斷叫囂，又要求警方出示委任證，及要求警員的指揮官解釋行動。觀塘區議員（淘大選區）葉興國到場了解情況。

警方截停一輛巴士，巴士乘客被扣查，被命令雙手抱頭。（星島網）
警方截停一輛巴士，巴士乘客被扣查，被命令雙手抱頭。（星島網）
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