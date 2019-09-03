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廣西自貿區 成為中國與東協開放合作新高地

2019-09-03 23:02聯合報 記者林宸誼╱即時報導

西南邊陲廣西首府南寧市的五象新區，正成為崛起的中國—東協開放合作新高地，日前大陸公布新設6個自貿試驗區總體方案中，入圍的廣西自貿試驗區是由南寧、欽州港、崇左三大片區組成，總面積達119.99平方公里，南寧片區便坐落於五象新區。

中新社報導，廣西壯族自治區副主席楊晉柏表示，這次是國家首次在沿邊地區布局自由貿易試驗區，同時也是首次在少數民族自治區設立的自由貿易試驗區，在下一步的試驗區建設上，將努力發揮自身的優勢，創造出更多可複製可推廣的經驗。

兩年前嗅到商機的南寧台協副會長林大為表示，新區地理優勢明顯，隨著外資企業和金融機構的迅速集聚，自己十分看好五象新區，也在觀察這個機會，現在終於等到了。

廣西自由貿易試驗區總體方案提出，南寧片區將重點發展現代金融、智慧物流、數字經濟、文化傳媒等現代服務業，大力發展新興製造產業，打造面向東協的金融開放門戶核心區和國際陸海貿易新通道重要節點。

欽州港片區打造的國際陸海貿易新通道門戶港和向海經濟集聚區；崇左片區則打造的跨境產業合作示範區及國際陸海貿易新通道陸路門戶協同發展。

2004年，中國—東協博覽會永久落戶南寧，為這座城市賦予了新的功能，以中國—東協博覽會、中國—東協商務與投資峰會及其系列活動為重要平台和重要橋樑，建立起來的中國與東協之間政治、外交、經貿、人文等合作交流管道。

在服務於中國周邊外交的同時，南寧的發展也進入快車道，2006年，廣西作出「建設五象新區、再造一個新南寧」的重大戰略決策，經過多年建設，廣西南寧市五象新區已經聚集全球最具價值百強品牌7個、世界500強企業28家、境內500強企業23家。

廣西自貿區作為對東協和西部陸海聯通門戶港，圖為東協博覽會永久會址-南寧國際會展中...
廣西自貿區作為對東協和西部陸海聯通門戶港，圖為東協博覽會永久會址-南寧國際會展中心。記者林宸誼攝影
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東協自由貿易自貿試驗區

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