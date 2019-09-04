陸國家基金資助 歌舞劇「情逝」上演

2019-09-04 02:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸國家藝術基金2019年度資助項目、由福建省歌舞劇院創作的大型舞劇「情逝」，2日晚在福州福建大劇院上演。這也是大陸國家大劇院前副院長、著名導演鄧一江擔任編導的「情．三部曲」舞劇的最後一部。

據中新社報導，舞劇「情逝」講述的是發生在上世紀40年代的一個淒美愛情故事。喜愛作畫的富家千金郝泓芸與有著共同興趣愛好的窮小子張鶴翔相愛，她不顧表哥的追求與家庭的阻攔，和張鶴翔許下終身卻敵不過時代的動亂。

張鶴翔去了台灣，海那邊夏秋更迭，在台灣認識了願意替代泓芸愛他的蘇小雅；海這邊春來冬去，未成媳婦的泓芸不知疲倦地照料著鶴翔的母親，痴痴地等待直到白髮蒼蒼。

17年前，鄧一江根據話劇「雷雨」改編成舞劇「情殤」，該劇在大陸獲得多個舞蹈金獎。4年前，鄧一江根據詩人徐志摩與3位女性的情感故事推出舞劇「情緣」。

此次在福州推出的「情逝」，是鄧一江「情．三部曲」的最後一部，由大陸中央戲劇學院副院長廖向紅擔任編劇，國家大劇院前副院長鄧一江擔任總編導，福建省歌舞劇院一級作曲盧榮昱擔任作曲，福建省歌舞劇院一級舞台美術設計宋史強擔任燈光設計。

鄧一江表示，幾十年來，一海之隔，阻斷了多少戀人的情愛。往事不堪回首，血緣難以切斷，今日濤聲依舊，期待兩岸能永遠一家親。

此次在劇中飾演男主角張鶴翔的是與著名舞蹈家楊麗萍合作過的青年舞蹈家龔齊傑。他多次參加央視春節聯歡晚會，表演的舞蹈曾獲全大陸舞蹈比賽、第七屆CCTV舞蹈比賽金獎，現在中央戲劇學院舞蹈系任教。

飾演張鶴翔的另一位演員是福建省歌舞劇院青年舞蹈演員宋佩東。

飾演女主角郝泓芸的是中國歌劇舞劇院的青年舞蹈家高雯倩。她曾在多部大型舞劇中飾演女主角。飾演郝泓芸的另一位演員是福建省歌舞劇院青年舞蹈演員胡蓉。