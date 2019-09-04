最速都市化 70年農民少5成

2019-09-04 02:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



今年是中國大陸建政70周年，據報70年來大陸農民佔比少了五成，由此產生了新的經濟發展型態。

據新華社報導，29歲的李國祥眼下最大的目標是在省城買套房。他是昆明一家汽修廠的技術骨幹，社保齊全，小兩口已在城裡紮了根。「新市民」李國祥來自雲南省尋甸回族彝族自治縣金源村，他身上折射的是大陸人口70年大變局——一場世界上規模最大、速度最快的城鎮化進程。

1949年，大陸有5.4億人，其中農村人口占比89.36%；2018年，全大陸人口已近14億，農村人口占比卻降至40.42%。這意味著，70年來，大陸農民佔比減少五成。

大量農村人口離開鄉村的直接原因是農業生產力水平不斷提高。農村改革不斷深化、農業機械化水平日益提高、農業科技日新月異等。今天的大陸農業正向現代農業轉變，更高效的產出釋放了大量農村勞動力。

深層原因則是大陸從貧窮落後的農業國，躍升為世界第二大經濟體。70年來，大陸城市數量顯著增多、城市人口規模明顯擴大、經濟總量顯著增加，聚集在城市的二、三產業成為國民經濟的主要支柱。

中共十八大以來，伴隨戶籍、土地、財政、教育、就業、醫保和住房等一系列改革的深化，農業轉移人口市民化速度明顯加快。

「大量農業勞動力實現向非農部門轉移就業，既推動了國民經濟持續快速發展，也提高了農業現代化水平和農民生活水平。」同濟大學經濟與管理學院學術委員會主任、教授程國強說，「更具戰略意義的是，促進了城鄉二元體制的逐步破除，帶來中國社會結構深刻變革。」

李國祥打算一買了房就接父母來一起住，但他的父親李老明還在猶豫——像日新月異的城市一樣，如今農村的生活也富足、方便。老兩口不僅住上了新房，村裡也通水、通路、通電、通網路。

「跟兒子住享受天倫之樂，可是又捨不得離開村子呀。」李老明說。