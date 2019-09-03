香港賊王何東成假釋期間再劫鐘表行 法官斥職業慣犯

2019-09-03 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



曾被稱為香港「六大賊王」及「十大重犯」之一的何東成今（3）日在香港高等法院承認一項搶劫罪名，法官指他犯案累累，是「職業慣犯」，但因要索取懲教署監管資料，下令案件押後至11月19日判刑。

明報新聞網報導，現年61歲的何東成5年前獲假釋出獄後，去年5月在尖沙嘴海洋中心一間鐘表行，用螺絲起子破壞裝飾櫃旳玻璃，盜取價值約港幣550萬元的6件鑽飾。

何東成在街上遭警方攔查時，表示後悔並自首，警方在他身上的肩包上找回6件鑽飾。

何東成認罪後，其刑事記錄顯示他共有41項案底，其中25項與搶劫罪有關，他在17歲開始犯案，19歲犯首次搶劫罪，判監4年。1993年他被控20多項罪名，包括打劫、開槍拒捕、誤殺和謀殺等罪，其中謀殺罪不成立，誤殺罪成立，最終被判終身監禁，其後申請覆核刑期，改判約37年監禁。

何東成2014年獲假釋，去年作案時，還在接受懲教署監管。

辯方大律師今求情時表示，被告犯案5日後主動向教會朋友自首，因為朋友報警而被捕，沒有反抗。辯方稱，何東成來自破碎家庭，在損友影響下不斷犯案。他在監獄修畢與商業有關的學位課程，出獄後生意失利、染上賭癮，致使他重操舊業。