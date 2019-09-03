人氣商品缺貨 上海Costco爆「退卡潮」

2019-09-03 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



上海Costco上月27日開幕，吸引上萬人前來購物，並導致商場營業4小時後便宣布關門，但如今開幕不到一個星期Costco就爆出「退卡潮」，為應付「退卡潮」許多工作人員忙到沒有空吃飯休息，消費者紛紛退卡是因為人氣商品早已賣光、商品優惠期已結束。

據星島網報導，上海Costco剛開幕時對許多商品都以特價發售，導致消費者瘋狂湧入，出現辦卡熱潮並將熱門銷售產品一掃而空，其中以要價1498元（人民幣，下同）的飛天茅台酒最受歡迎，不到3天許多人氣商品都被搶到缺貨，從貨架上消失；而商品價格的優惠期也到了，一些產品的售價紛紛提高，原本售價32.9元的兩罐冷藏牛奶也漲到53.9元。對於人氣商品的漲價與缺貨，許多上海消費者頓時失去購賣的動力。

據報，許多消費者紛紛到櫃台辦理退卡手續，Costco的出口位置排滿了退卡的排隊人龍，工作人員為了處理這些手續，忙到下午2點多都還沒吃午飯，一位到Costco的阿姨表示「網絡上說的那麼好，我過來花兩小時，排隊花一兩小時，一點都不划算」、「來回車費就花了十多塊錢，還不如在家門口的超市買東西」，而一對年輕夫婦也說原本是因為地方大、東西又好，才會帶小孩一起逛，想不到卻被人潮擠爆，把小孩搞的不停哭鬧，因此決定不會再來。