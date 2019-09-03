人氣商品缺貨 上海Costco爆「退卡潮」
上海Costco上月27日開幕，吸引上萬人前來購物，並導致商場營業4小時後便宣布關門，但如今開幕不到一個星期Costco就爆出「退卡潮」，為應付「退卡潮」許多工作人員忙到沒有空吃飯休息，消費者紛紛退卡是因為人氣商品早已賣光、商品優惠期已結束。
據星島網報導，上海Costco剛開幕時對許多商品都以特價發售，導致消費者瘋狂湧入，出現辦卡熱潮並將熱門銷售產品一掃而空，其中以要價1498元（人民幣，下同）的飛天茅台酒最受歡迎，不到3天許多人氣商品都被搶到缺貨，從貨架上消失；而商品價格的優惠期也到了，一些產品的售價紛紛提高，原本售價32.9元的兩罐冷藏牛奶也漲到53.9元。對於人氣商品的漲價與缺貨，許多上海消費者頓時失去購賣的動力。
據報，許多消費者紛紛到櫃台辦理退卡手續，Costco的出口位置排滿了退卡的排隊人龍，工作人員為了處理這些手續，忙到下午2點多都還沒吃午飯，一位到Costco的阿姨表示「網絡上說的那麼好，我過來花兩小時，排隊花一兩小時，一點都不划算」、「來回車費就花了十多塊錢，還不如在家門口的超市買東西」，而一對年輕夫婦也說原本是因為地方大、東西又好，才會帶小孩一起逛，想不到卻被人潮擠爆，把小孩搞的不停哭鬧，因此決定不會再來。
Costco實行倉儲會員制，盈利貢獻主要來源於顧客購買的會員年卡，而不是透過商品銷售進銷差獲得利潤，Costco在5月開始辦理會員卡，在大陸推出兩種會籍，分別是金星會員主卡年費人民幣299元；企業會員主卡年費人民幣299元，但由於Costco有90天無理由的退換機制，因此上海店開幕前就不被網民看好，認為規則會被「刁民」玩壞，沒料到幾天後就出現退卡潮，對於以年費為盈利主要來源的Costco來說是個壞消息。
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