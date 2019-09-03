南京高校人臉識別逃課、發呆全都錄

2019-09-03 14:59 世界日報 上海3日電



人臉識別：翹課、發呆玩手機全能識別 (取材自澎湃新聞) 分享 facebook

學生進教室後自動識別個人信息，系統自動簽到簽退，全程監控學生上課聽講情況，就連你發呆、打瞌睡和玩手機等動作行為都能被識別出來。位於江蘇南京的中國藥科大學，在部分教室「試水」安裝了人臉識別系統，逃課和「替同學答到」或將成為歷史。

澎湃新聞報導，中國藥科大學日前在校門口、學生宿舍大門口、圖書館、實驗樓等場所安裝了人臉識別門禁，並在部分試點教室安裝了人臉識別系統用於日常考勤和課堂紀律管理。中國藥科大學圖書與信息中心主任許建真表示，通過把學校學生和教職工信息儲存在後台數據庫，學生和教職工通過人臉識別門禁時，可以實現一秒「刷臉」進校，比起老式門禁更方便又安全。

人臉識別：翹課、發呆玩手機全能識別 (取材自澎湃新聞) 分享 facebook

據許建真介紹，目前學校在兩間教室試點安裝的人臉識別系統，除了能自動識別學生的出勤情況外，還能夠實現對學生課堂聽講情況的全程監控。學生是否認真聽講，課堂上是否抬頭低頭，抬頭低頭了幾次，抬頭低頭了多長時間，低頭是否在玩手機，是否閉眼打瞌睡，都逃不過人臉識別系統的「法眼」。

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許建真稱，此舉是學校教務部門的要求，意在減少學生逃課、早退、花錢找人代課以及上課不認真聽講等行為，提高學生到課率，嚴肅課堂紀律。

然而，該校有學生擔憂此舉有侵犯個人隱私之嫌。許建真表示，學校之前已向公安部門和法務部門諮詢，由於教室屬於公開場所，因此不存在「侵犯隱私」的說法。後期，學校將根據教務部門反饋意見，視情況而定是否在所有教室都安裝人臉識別系統。

網友則是大多持反對聲音。有網友指「堅決反對，有些教師教學質量低劣，課程設置無用，聽課完全是浪費時間。搞好教學質量才能吸引學生來上課，而不是為了上課而上課。」「這會對學生的身心健康產生極其不利的影響」、「能吸引早吸引了」、「老師講的課有吸引力是沒有人會發呆、玩手機的。」