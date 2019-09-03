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開學第1天…湖北小學濺血8死 行凶男曾挖女友眼入獄

2019-09-03 15:02世界日報 北京3日電

來源：YouTube

湖北省恩施市一間小學昨天開學日發生喋血事件，一名持刀男子闖入校園隨機攻擊，致八名學生死亡、兩名學生受傷；隨後，警方在現場逮捕一名于姓男嫌，目前仍在調查其犯罪動機。然事後發生一插曲，恩施警方一度發布警情通報卻又刪除，更引起輿論猜測事件內情。

開學第一天 湖北刀漢開學闖小學斬人 8死2傷 (視頻截圖)
開學第一天 湖北刀漢開學闖小學斬人 8死2傷 (視頻截圖)
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香港01報導，警方表示，兇嫌2日上午闖入位於白楊坪鎮的朝陽坡小學揮刀追斬學生，導致十人重傷，送醫後八人身亡。

網上流傳一張恩施市公安局發布的「警情通報」，通報提到于姓犯罪嫌疑人已被恩施警方抓獲，案件正在進一步調查中。初步查明，于姓男嫌今年40歲、未婚，為朝陽坡本地人。通報稱，當地黨委政府正全力組織開展傷員救治、心理疏導等善後處置工作。

不過通報未提及兇嫌的犯罪動機。更值得關注的是，目前該通報已被刪除。

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消息在網上引起討論，有網友直指「『@平安恩施』（湖北省恩施州公安局官方微博）發了一個通報又秒刪，官微發通報前應該早就改了又改，討論了無數次，為何還要刪除？新媒體時代，能瞞住嗎？」

更有自稱恩施當地網友爆料，「看了當地很多人的微信，受傷人數在30人左右」。

另據瀟湘晨報報導，朝陽坡村一名吳姓村民透露，于姓兇嫌已非第一次犯案。「他曾因挖掉女友一隻眼睛坐八年牢。」當地一名村幹部則稱，「（于嫌）他是去年5月份出獄的。」

當地村民還說：「他（于嫌）原來在監獄裡坐過八年牢，去年回家的時候，神經就有點問題。不發作的時候沒事，一發作起來就不講話，一個人坐在那裡發呆，不做聲，有時候會拿起自己坐的椅子往地上摔。」

(發即時)開學第一天 湖北刀漢開學闖小學斬人 8死2傷 蘇淑慧
(發即時)開學第一天 湖北刀漢開學闖小學斬人 8死2傷 蘇淑慧
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報導稱，實際查證「湖北省蔡甸監獄2014年第二季度減刑前公示公告」上曾出現「于華」的名字，並寫著：「序號116的罪犯名叫于華，因『故意殺人（未遂）』獲刑9年，時間為2010年2月6日至2019年2月5日，服刑期間獲7次行政獎勵，監獄呈報減刑意見為8個月。」

事件引發輿論憤怒，「開學第一天，這是預謀的吧」「喪心病狂，孩子都下得了手」「這樣的人怎麼減的刑？應該判死刑」。另有聲音認為「學校的防範風險意識太差」。

自由亞洲電台報導，中國近年針對未成年學生的暴力襲擊事件頻發，去年6月，兩名兒童在上海一所小校外被刺身亡；同年4月，陝西一所中學外發生襲擊事件，至少導致九死，十餘名學生受傷。

監獄公安

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