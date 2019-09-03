開學第一課 中國各地學生唱響「愛國」主旋律

2019-09-03 15:00 世界日報 北京3日電



開學第一課：磨亮愛國底色 全中國師生同升國旗共唱國歌 新華社 分享 facebook

9月2日是全中國的開學日，相較於香港舉行隆重的升旗儀式、高唱《義勇軍進行曲》迎接新學年到來，內陸各地也紛紛迎來一堂名為「愛國」的「開學第一課」，並唱響《我和我的祖國》。有分析指出，目前正逢香港反送中事件鬧得沸沸揚揚、百校霸課之際，「開學第一課」展示的「愛國意識」，似乎別有意義。

綜合港媒報導，香港多所中學校長一致強調反對罷課是絕大多數教育工作者的共識，希望學生懂得珍惜學習時光，求同存異，包容不同意見。位於新界東涌的香港教育工作者聯會黃楚標中學，也舉辦隆重升旗儀式，校長稱，國歌是一種信念，透過升旗儀式，希望同學更加尊重自己作為一名中國人的身分，提升身分認同感。

此外，包括上海、遼寧、山東、山西、四川、浙江各地也透過各種形式，展現不同的「愛國課」。

四川涼山彝族自治州昭覺縣東方紅小學的4000餘名學生，把「自立自強愛國」作為開學第一課的主題，倡導孩子們愛國要從身邊的小事做起，從愛親人、愛同學、愛老師做起。

在浙江嘉善縣第二實驗小學的廣場上，一塊題為「熱烈慶祝中華人民共和國成立70周年——中國，一點都不能少」的巨幅地圖醒目矗立。家長和學生們有序領取愛心貼紙，並將貼紙貼到地圖上。

在上海，盧灣中學師生創作的舞台劇《致敬大國脊梁》，盡顯青少年拳拳赤子心；虹口區高中生排演的「紅色文化」系列劇目，使「開學第一課」從教室延伸到劇場。

山東濟南市1060所學校109萬名學生則同步參加了「升國旗、唱國歌、百萬學子向祖國宣誓」主題活動。

另外，面向全中國中小學生的電視公開課《開學第一課》1日晚間也如期開播。節目以「五星紅旗，我為你自豪」為主題，依然是唱響「愛國主旋律」。