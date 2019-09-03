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中國首隻複製貓滿月 和本尊有點小差異

2019-09-03 12:49中央社 上海3日電

中國首隻複製貓「大蒜」今年7月問世，「造價」人民幣25萬元（新台幣110萬元），剛滿月的「大蒜」身體狀況良好，外型和本尊並無太大差異，只是少了下巴上的黑塊。

紅星新聞報導，代孕的「貓媽媽」順利在7月21日生下複製「大蒜」。8月19日，飼主黃雨首次見到複製「大蒜」，他觀察，除了下巴上黑塊沒有了，其他和本來的「大蒜」很像，整體沒有太大的差異。

黃雨說，大蒜陪伴自己走過很多特別的日子，但今年1月因為自己照顧不周而去世，大蒜去世後幾小時，黃雨想起曾在微博上看到複製狗的新聞，當日洽詢後，他便決定要試一試。

然而，25萬元對於24歲的黃雨來說不是個小數目，但因為父母對養貓沒有好感，他也不敢向家人開口。最終，他砸了大學畢業後靠著創業存下的第一桶金，以及自以平日的積蓄，完成了複製「大蒜」的夢想。

負責複製「大蒜」的是北京希諾谷生物科技有限公司（希諾谷），該公司2012年成立於北京昌平科技園區，業務以基因技術為基礎，在寵物領域有基因檢測、細胞保存及寵物複製。

2017年5月28日，中國首例體細胞複製米格魯「龍龍」在希諾谷實驗室誕生。2018年5月24日，希諾谷又迎來了第一隻商業化複製狗。迄今為止，希諾谷共複製了40多隻動物，複製貓要25萬元，複製狗為38萬元。

希諾谷副總經理王奕寧表示，複製動物在外表上，若是純色，基本沒區別；若有花斑，或許會出現位移，但相似度頗高。複製的動物沒有記憶，但性格在基因中已定，後天環境也有影響，相似80%、90%肯定還是能做到。

中國農業大學動物醫學院教授施振聲向科技日報表示，貓不是自發排卵動物，是少數的誘發排卵動物之一，生殖週期特別、複製較難。「大蒜」是世界為數不多的成功案例之一，標誌中國在複製領域邁進一大步。

基因北京寵物

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