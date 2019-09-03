開學日，湖北恩施朝陽坡小學八名小學生被殺害

2019-09-03 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



湖北恩施市白陽坪鎮朝陽坡小學9月2日8時許甫開學，就發生駭人聽聞凶殺案！一名男子闖入校園教室持刀砍殺無辜學生，導致8名學生死亡、2名學生受傷。于姓嫌犯已警方現場抓獲，正調查行凶動機。

根據恩施市公安局警情通報，于某此前因感情問題，曾捅傷女朋友40多刀，涉故意殺人（未遂）被捕，原判9年，其間減刑過一次，實際服刑8年多，去年出獄。初步查明，于某是朝陽坡本地人，40歲，未婚。

南方周末報導，一名在朝陽坡村小學外經營著一家小賣部的目擊者稱，大約8:20，一個小男孩朝著自己跑來，倒在她懷裏，仔細一看，是鄰居的孫子。男孩用手捂著肚子，她起初以為只是孩子間的尋常打鬥。直到男孩虛弱地說，有人用刀捅了他的肚子，男孩衣服上浸滿了血。她想問是誰，男孩說不出話，已神志不清了。

接近9時，120的醫生趕來，村委會的人也來了。他們疏散未受傷的孩子離開，將受傷的孩子運往醫院。

朝陽坡村小學是個普通的村級完全小學，沿宜恩高速公路而建。規模不大，在校學生一百餘人，共分為6個教學班級，還有附屬幼稚園，目前由9名專任教師負責日常工作。