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山東濟南／體驗老殘遊記 大明湖

2019-09-03 02:08聯合報 大陸特派員王玉燕／山東濟南報導

大明湖，享「泉城明珠」美譽。 特派員王玉燕／攝影
大明湖，享「泉城明珠」美譽。 特派員王玉燕／攝影
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清朝劉鶚所著「老殘遊記」，描寫他遊大明湖「忽聽一聲漁唱，低頭看去，誰知那明湖業已澄淨得同鏡子一般。」大明湖，濟南三大名勝之一，集水域風光、古園林景觀、古道觀、紀念性建築為一體， 有「泉城明珠」的美譽。

大明湖位於濟南市中心偏東北處、舊城區北部，是一個由濟南城內眾泉匯流而成的天然湖泊，湖面46公頃，公園面積86公頃。久雨不漲，久旱不枯，是大明湖兩大獨特之處。

大明湖名始於北魏酈道元「水經注」，書中記載：「濼水北流為大明湖，西即大明寺，東西兩面則湖。」金代起，在元好問的「濟南行記」中始稱「大明湖」。北宋熙寧五年，曾鞏任齊州知州時，為防禦水患，修建了北水門，引湖水入小清河，並在沿湖修建亭、台、堤、橋，使之漸成遊覽景觀。明代重修城牆，大明湖遂初成今日形貌。景區內有一閣二園三樓四祠六島七橋十亭，「四面荷花三面柳，一城山色半城湖」，是大明湖風景最好的寫照。

大明湖景點多，有一閣二園三樓四祠六島七橋十亭。 特派員王玉燕／攝影
大明湖景點多，有一閣二園三樓四祠六島七橋十亭。 特派員王玉燕／攝影
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漫遊湖畔，花繁樹茂，亭台樓閣掩映綠蔭之間，歷下亭、鐵公祠、北極廟、南豐祠、遐園等20多處名勝古蹟，遊客只嘆停留時間不夠；濟南八景中的鵲華煙雨、匯波晚照、佛山倒影、明湖秋月，均可在湖上觀賞。

沿湖八百餘株垂柳，婀娜點水；湖中40餘畝荷池，碧葉田田，荷香飄溢，沁人心脾。波光粼粼的湖面上，時有魚兒跳波，偶見鳶鳥掠水，畫舫穿行，小舟蕩波。遊客可蕩舟湖中，觀賞遊憩；也可漫步湖畔，領略湖光山色；還可登上觀覽車，把明湖美景盡收眼底。

濟南百姓皆知，大明湖有四怪：「恆雨不漲，久旱不涸，蛇不現，蛙不鳴。」大明湖地勢低窪，湖底為不透水的火成岩，泉水不易滲漏，即使天氣長久乾旱，湖水也不會乾枯。北水門調節水位，湖水由北水門排出後入護城河，即使連降大雨，湖水也能及時排出，不漲水。

「蛇不現，蛙不鳴」，則是傳說清乾隆皇帝下江南，路過濟南，中午來到大明湖畔休息。天子降臨，百蛙齊鳴，眾蛇會聚，眾生靈盼能一睹天子龍顏。乾隆皇帝被吵得無法好好休息，龍顏大怒，頒聖旨「蛇歸洞，蛙不鳴。」從那之後，大明湖裡就再也見不到蛇，聽不到蛙鳴了。

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