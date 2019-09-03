山東濟南／草包包子 百年傳奇老店

2019-09-03 02:08 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／山東濟南報導



草包包子製作技藝，是山東省非物質文化遺產。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 濟南「吃」的文化挺有名，說起老濟南人的最愛、最引以為豪的傳統麵食，「草包包子」肯定排名第一。

草包包子鋪是濟南「土生土長」的包子鋪，至今仍保留著完整百年傳奇老店。製作技藝已入山東省非物質文化遺產。草包包子屬灌湯包一種，新出籠的包子，白白的薄皮透出粉粉的肉餡，不變形，不塌架，口感鬆軟，香而不膩，用鮮綠荷葉包裹，使熱包子別有一種清香。大陸首屆魯菜文化節，草包包子被評為「濟南市名優小吃」與「中國魯菜名店」。

草包包子鋪創始人張文漢，童年在濟南濼口的「繼鎮園」飯莊學藝；生性憨厚，終日燒火、擇菜、幹雜活，無聲無息，故師兄弟皆叫他「草包」。盧溝橋事變後，張文漢全家逃進濟南內城，由中醫張書齋資助麵粉5袋；開業前，張文漢要求張書齋起個響亮名號，張書齋說「草包」就很響亮，於是「草包」二字便成都為包子鋪的店名。

老濟南人的最愛：草包包子。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

草包包子湯汁豐富、口感細膩，加上張文漢待人誠懇，草包包子鋪很快在濟南大受歡迎。第二代傳人董馥生，帶領廚師們研究挖掘魯菜的創新和發展，包子從過去單一的豬肉灌湯包，增加到8個系列，先後推出了茶葉包、御膳包、蝦仁包、大素包等多個品種。如今高朋滿座，老顧客三餐都來店裡吃包子。

草包包子鋪第三代傳人董姍姍受訪時表示，一天最多賣出3萬顆包子，當天賣完，不賣隔夜包子。包子以老麵發酵，有助消化。包好的包子上籠蒸約十幾分鐘，出籠時包子「脫底」、跟「冒油」的都要剔出，不上盤。物美價廉，平均一顆只要台幣6元。