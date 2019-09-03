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山東濟南／黑陶文化 原始文化的瑰寶

2019-09-03 02:09聯合報 大陸特派員王玉燕／山東濟南報導

濟南非遺（黑陶）傳承人劉德功，介紹他的蛋殼陶作品。 特派員王玉燕／攝影
濟南非遺（黑陶）傳承人劉德功，介紹他的蛋殼陶作品。 特派員王玉燕／攝影
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濟南擁有2700多年的歷史，是黑陶文化（又稱龍山文化）的發祥地。黑陶文化是一種古老的漢族製陶技藝，龍山黑陶具有黑如漆、明如鏡、硬如瓷、聲如磬四大特色，被稱為「原始文化的瑰寶」。

黑陶文化是銅石並用時代文化，因發現於山東章丘龍山鎮而得名，距今約4350－3950年。大汶口文化出現的快輪製陶技術，在這一時期普遍採用，磨光黑陶數量更多，質量更精，燒出了薄如蛋殼的器物，表面光亮如漆，是中國製陶史上的鼎峰時期。

黑陶是繼仰紹文化彩陶之後的優秀陶種，被譽為「土與火的藝術，力與美的結晶」，有細泥、泥質和夾砂三種，其中以細泥薄壁黑陶製作水準最高。陶土經過淘洗輪製，胎壁厚僅0.5－1公分，再經打磨，燒成漆黑光亮，有「蛋殼陶」之稱。

「」是龍山文化最具特色的器物種類之一，沖天長流，細長頸，三個大袋足分襠而立，頸與後袋之間附一個麻花狀鋬手，便於提拿。器物造型遒勁有力，似挺立之雄雞，可作為燒水器、酒器、禮器使用。古代的東夷人崇尚鳥圖騰，因而把「」等器物製作成各種各樣的禽鳥形象。

黑陶表面呈現純淨的黑色，是以獨特的無釉無彩碳化窯變的古老工藝燒製而成。出窯後就是渾然天成，不再做任何處理。在器物燒成最後一階段，從窯頂徐徐加水，使木炭熄滅，產生濃煙，有意讓煙燻黑，形成黑色陶器。

濟南非物質文化遺產（黑陶）代表性傳承人劉德功，向記者介紹其代表作：龍山文化仿古蛋殼陶系列。劉德功近幾年連續4次獲得「天工藝苑百花杯」中國工藝美術精品獎金獎。2009年「仿古蛋殼蓋杯」，獲得金鳳凰杯全大陸工藝品創新設計大賽金獎，多件作品被博物館收藏。

黑陶兩件代表作品，左為蛋殼杯，右為。 特派員王玉燕／攝影
黑陶兩件代表作品，左為蛋殼杯，右為。 特派員王玉燕／攝影
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