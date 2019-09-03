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山東濟南／天下四大名剎 靈岩寺

2019-09-03 02:12聯合報 大陸特派員王玉燕／山東濟南報導

靈岩寺，天下「四大名剎」之一。 特派員王玉燕／攝影
靈岩寺，天下「四大名剎」之一。 特派員王玉燕／攝影
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山東省會、「泉城」濟南市，北臨黃河，南依泰山，擁有2700多年的歷史，是中華文明的重要發祥地之一。而濟南長清區萬德鎮的靈岩寺，地處泰山西北，始建於東晉，於北魏孝明帝正興元年開始重建，至唐代達到鼎盛。與浙江天台國清寺，湖北江陵玉泉寺，南京棲霞寺同稱天下「四大名剎」，是世界自然與文化雙重遺產泰山的重要組成部分，也是濟南第一個世界遺產景區。

辟支塔，靈岩寺標誌性建築。 特派員王玉燕／攝影
辟支塔，靈岩寺標誌性建築。 特派員王玉燕／攝影
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靈岩寺古跡薈萃、佛音繚繞，明代文學家王世貞盛讚「遊泰山不至靈岩不成遊也」。著名勝景有千佛殿、辟支塔、墓塔林等幾十處。寺內有北魏石窟造像，唐代的宇寺塔，宋朝的泥塑繪畫。最著名的是靈岩寺鎮寺之寶－40尊彩色泥塑羅漢像，清末明初名人梁啟超稱其為「海內第一名塑」。

千佛殿始建於唐貞觀年間，因殿內供置眾多佛像得名。殿內珍藏40尊彩色泥塑羅漢像，其中32尊塑於宋治平三年，8尊補塑於明萬曆年間。古代藝術家側重寫實，以形寫神，以神表情，以情現心，重在體現每尊羅漢個性與特點，刻畫出羅漢內心世界，栩栩如生，呼之欲動。雖是泥塑羅漢，但能感受到他們瞬間的衣褶變化，織物的質感；貼近細看，能見到羅漢的皺紋、肌理、血管。1982年維修時發現，羅漢像人體一樣有腹腔，腹腔內有用絲綢做的五臟六腑。已故大陸書畫家劉海粟題辭「靈岩名塑，天下第一，有血有肉，活靈活現。」

位於千佛殿西北的辟支塔，是濟南市唯一的一座古代高塔，始建於唐天寶十二年，由高僧慧崇修建，北宋太宗淳化五年重建，是八角九層樓閣式磚塔，結構複雜、比例適當，呈現典型宋代風格，吸引眾多攝影愛好者拍照。

墓塔林中部為一南北甬道，北端建有北魏祖師塔。 特派員王玉燕／攝影
墓塔林中部為一南北甬道，北端建有北魏祖師塔。 特派員王玉燕／攝影
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塔內一至四層設塔心柱，登塔須沿塔壁外腰簷左轉90度進入上層門洞。塔基為石築八角，上有浮雕，鐫刻有古印度孔雀王朝阿育王皈依佛門等故事。塔身為青磚砌成，上置鐵質塔剎；自寶蓋下垂八根鐵鏈，由第九層塔簷角上的八尊鐵質金剛承接，在塔內延續到地下，起避雷作用。

墓塔林是靈岩寺歷代高僧墓地，也是一座積澱豐厚古代石刻藝術的博物館。有北魏、唐、宋、金、元、明、清歷代石質墓塔167座，墓誌銘、石碑81通。墓塔由塔座、塔身、塔剎組成，塔座呈方形、圓形、八角形，有浮雕裝鈽，造型各異，結構細膩，雕刻內容豐富，技法多樣，精美絕倫。墓塔旁通常有墓碑，記載著高僧的經歷，見證靈岩寺歷史沿革，是研究佛教發展史珍貴史料。

千佛殿彩色泥塑羅漢，神態生動。 特派員王玉燕／攝影
千佛殿彩色泥塑羅漢，神態生動。 特派員王玉燕／攝影
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御碑崖，嵌有乾隆撰寫8塊碑刻。 特派員王玉燕／攝影
御碑崖，嵌有乾隆撰寫8塊碑刻。 特派員王玉燕／攝影
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貼近細看千佛殿羅漢，能見到皺紋、肌理。 特派員王玉燕／攝影
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