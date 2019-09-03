親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

世界遺產過度旅遊 8月50萬人擠莫高窟

2019-09-03 02:20聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

美國蓋蒂保護研究所項目專家內維爾．阿根紐（Neville Agnew）1日在敦煌指出，近年來，中國各地遊客對於世界遺產地「必須看」的心態導致旅遊業增長，而許多其他重要遺產點由於缺乏遊客而苦惱不已，「旅遊人數在增加，但人們去的地方並未增加」。

中新社報導，世界文化遺產保護與旅遊可持續發展國際論壇1至2日在甘肅敦煌舉行。來自美國、日本、英國、意大利、澳大利亞等8個國家近200位專家學者，共同交流世界文化遺產保護的最新成果，探討在做好其保護的基礎上，科學、可持續發展旅遊產業的新思路和新方法。

內維爾．阿根紐說，大量遊客湧入世界遺址「過度旅遊」在全球是普遍存在的。中國政府正採取相關措施解決自然和文化遺產可支持利用方面的問題，並在八達嶺長城、故宮博物院、布達拉宮、梵淨山等世界遺產中實際運用。但關於遺產如何確定遊客量及如何建立指標的指導卻依舊很少。

內維爾．阿根紐建議，遊客承載量的確定應有一個嚴格系統的研究方法，判別過量遊客帶來的危害以及遊客體驗的負面影響，這需要用數據證明過度開放造成的損害；還可考慮在缺乏遊客的遺址鼓勵發展旅遊業，從而更好地平衡遺產點之間的遊客分布。

今年暑期，世界文化遺產莫高窟客流量頻繁逼近承載極限，儘管有啟動數年的旅遊開放新模式來平衡激增遊客與保護之間的矛盾，但短時客流集中仍威脅著這處古老遺址的安全。而類似這樣的困境，在眾多世界遺產地並非孤例。

敦煌研究院文化弘揚部部長李萍受訪時稱，莫高窟8月接待了約50萬人次的客流，這意味著莫高窟全年接待遊客量的約四分之一都集聚於一個月內像「洪峰」一樣湧來。

敦煌研究院副院長蘇伯民說，冬天莫高窟的遊客較少，該院有大量的時間和接待能力，來滿足不同遊客的參觀需求，希望有更多遊客能選擇「錯峰出遊」，均勻分布在一年四季。

世界文化遺產遺址長城

相關新聞

山東濟南／天下四大名剎 靈岩寺

2019-09-03 02:12

山東濟南／黑陶文化 原始文化的瑰寶

2019-09-03 02:09

山東濟南／草包包子 百年傳奇老店

2019-09-03 02:08

山東濟南／體驗老殘遊記 大明湖

2019-09-03 02:08

秋節飛台 陸航大降價

2019-09-02 23:23

記錄24節氣 成都小學生畫700多幅寫繪

2019-09-02 16:48

上海好市多掀「退卡潮」 人潮爆多員工忙到沒吃飯

2019-09-02 16:48

復旦大學「刷臉」報到 機器人迎3000多新生

2019-09-02 16:46

Costco滬店火爆超預期 最快明年開第2家

2019-09-02 12:56

蘇州市委書記周乃翔 調任中國建築董事長、黨組書記

2019-09-02 12:54

證大系崩盤！上海灘傳奇大佬投案

2019-09-02 11:50

中共建政70周年慶祝活動首演練 7日至8日多條道路交管

2019-09-02 09:00

兩岸微流行／連夜排隊搶 炒紅椰子鞋

2019-09-02 01:57

開學囉 廣州小學新生點硃砂

2019-09-02 00:15

四川智運會 1300人鬥圍棋

2019-09-02 00:11

武漢光谷廣場 建亞洲最大城市綜合體

2019-09-02 00:10

瀋陽機器人大會 人機互動

2019-09-02 00:09

復旦大學 人臉識別報到

2019-09-02 00:09

網上投錢瘋玩虛擬「區塊狗」 400中國網民被騙財

2019-09-01 15:03

中國大陸「快舟一號甲」 再送2商業衛星升空

2019-09-01 15:02

國泰航空集團班機第三起氧氣瓶放氣事件 恐為內部人士所為

2019-09-01 10:25

搭陸航 未來可能吃不到飛機餐了

2019-09-01 00:49

年年熱銷 陽澄湖大閘蟹有「升級」祕密

2019-09-01 00:49

上海Costco開幕半天就暫停 網友揭種種顧客噁心內幕

2019-08-31 19:28

昆山9月12日點亮兩岸中秋燈會

2019-08-31 16:00

姦殺女乘客 滴滴順風車司機伏法

2019-08-31 15:55

7000粉絲目睹…19歲網紅表演撒網 竟成死亡直播

2019-08-31 15:54

正宮、小三扭打 貴州鎮書記被捉姦在床

2019-08-31 15:53

街邊4張桌子起家 張勇拚出百億火鍋王國

2019-08-31 15:15

4月前獲確認身分 湖南99歲「慰安婦」去世

2019-08-25 14:36

港警開始清場 發射催淚彈驅散示威者

2019-08-03 22:13

停自由行 深圳航空：飛台灣機票可免費退票

2019-08-01 12:38
看更多

熱門文章

上海好市多掀「退卡潮」 人潮爆多員工忙到沒吃飯

2019-09-02 16:48

大跌眼鏡！Costco上海開業後 出現民眾排隊退會員卡

2019-09-02 16:40

香港反送中升溫 柯文哲：繼續下去最後一定六四結束

2019-09-02 11:42

來台港生被逮第三例 東吳大學生被控「暴動罪」

2019-09-02 22:32

影／港警阻急救要救護員「面壁」 傷者2.5小時後才送院

2019-09-02 16:08

聲援東華被捕港生 學生會長突襲香港經貿辦抗議

2019-09-02 12:17

港鐵列車車門及月台閘門一度受阻 上午全恢復正常

2019-09-02 09:23

沙田區議員喊一句「黑警」 外籍警司下令現場拘捕

2019-09-02 11:03

女童腹痛竟從胃裡取出1斤頭髮 家屬：從3歲開始吃

2019-09-02 14:31

冰皮月餅始祖挺港自由 遭肉搜再被電商全面下架

2019-09-02 17:13

被捕港生吐心聲：盼港台年輕人當個「軟而不弱」的人

2019-09-02 14:38

路透社：林鄭月娥稱「若有選擇會辭職」

2019-09-02 23:57

中學生冒雨參與罷課集會 高呼「香港人加油」

2019-09-02 14:05

反送中學生冒雨發黑口罩、染紅紙巾 被禁足校門範圍

2019-09-02 17:30

聲援反送中演藝事業近全毀 何韻詩：不後悔

2019-09-02 21:52

港多間學校罷課 英華學生紅布遮右眼喊口號

2019-09-02 10:02

向警通報埋站等捉人 港鐵三招對付不合作運動

2019-09-02 19:51

中若用武力 龍應台：香港遭「祖國」背叛

2019-09-02 11:35

在岸人民幣收跌264點 失守7.17創11年半新低

2019-09-02 17:27

示威者發起「超合作運動」 港警拘2黑衣男帶走2人助查

2019-09-02 12:05

「慘過SARS、佔中」 反送中讓零售界生意跌、打工收入減

2019-09-02 17:52

對機場快線擲物 港警拘3名20歲青年

2019-09-02 13:50

示威者促港府13日前回應訴求 否則考慮將行動升級

2019-09-02 16:57

Costco滬店火爆超預期 最快明年開第2家

2019-09-02 12:56

學生百萬大道集會風險極高 港中大籲取消保障安全

2019-09-02 10:57

反送中影響？ 港澳人士申請來台居留今年增3成

2019-09-02 21:30

香港831抗爭後 陸：挺林鄭施政撐港警止暴

2019-09-02 18:43

港反送中升級 港澳辦3日再開記者會

2019-09-02 11:57

紫光加速記憶體布局 長江存儲量產64層3D NAND Flash

2019-09-02 14:28

反送中延燒 柯文哲：若重演六四陸恐遭經濟制裁

2019-09-02 11:40

新版人民幣 扯上貪官「上噸」髒錢

2019-09-02 17:00

大陸商務部：就美向中國徵稅向世貿提訴

2019-09-02 22:30

環球時報總編輯胡錫進赴港採訪反送中 讚港警克制沒死人

2019-09-02 17:00

復旦大學「刷臉」報到 機器人迎3000多新生

2019-09-02 16:46

蘇州市委書記周乃翔 調任中國建築董事長、黨組書記

2019-09-02 12:54

證大系崩盤！上海灘傳奇大佬投案

2019-09-02 11:50

港部分Zara分店 2日暫停營業

2019-09-02 14:45

邁出一大步 中俄將共享衛星導航成果

2019-09-02 16:49

中共建政70周年慶祝活動首演練 7日至8日多條道路交管

2019-09-02 09:00

831暴力夜港鐵稱會檢討 香港藝文界連署譴責

2019-09-02 22:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top