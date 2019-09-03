世界遺產過度旅遊 8月50萬人擠莫高窟

2019-09-03 02:20 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



美國蓋蒂保護研究所項目專家內維爾．阿根紐（Neville Agnew）1日在敦煌指出，近年來，中國各地遊客對於世界遺產地「必須看」的心態導致旅遊業增長，而許多其他重要遺產點由於缺乏遊客而苦惱不已，「旅遊人數在增加，但人們去的地方並未增加」。

中新社報導，世界文化遺產保護與旅遊可持續發展國際論壇1至2日在甘肅敦煌舉行。來自美國、日本、英國、意大利、澳大利亞等8個國家近200位專家學者，共同交流世界文化遺產保護的最新成果，探討在做好其保護的基礎上，科學、可持續發展旅遊產業的新思路和新方法。

內維爾．阿根紐說，大量遊客湧入世界遺址「過度旅遊」在全球是普遍存在的。中國政府正採取相關措施解決自然和文化遺產可支持利用方面的問題，並在八達嶺長城、故宮博物院、布達拉宮、梵淨山等世界遺產中實際運用。但關於遺產如何確定遊客量及如何建立指標的指導卻依舊很少。

內維爾．阿根紐建議，遊客承載量的確定應有一個嚴格系統的研究方法，判別過量遊客帶來的危害以及遊客體驗的負面影響，這需要用數據證明過度開放造成的損害；還可考慮在缺乏遊客的遺址鼓勵發展旅遊業，從而更好地平衡遺產點之間的遊客分布。

今年暑期，世界文化遺產莫高窟客流量頻繁逼近承載極限，儘管有啟動數年的旅遊開放新模式來平衡激增遊客與保護之間的矛盾，但短時客流集中仍威脅著這處古老遺址的安全。而類似這樣的困境，在眾多世界遺產地並非孤例。

敦煌研究院文化弘揚部部長李萍受訪時稱，莫高窟8月接待了約50萬人次的客流，這意味著莫高窟全年接待遊客量的約四分之一都集聚於一個月內像「洪峰」一樣湧來。

敦煌研究院副院長蘇伯民說，冬天莫高窟的遊客較少，該院有大量的時間和接待能力，來滿足不同遊客的參觀需求，希望有更多遊客能選擇「錯峰出遊」，均勻分布在一年四季。