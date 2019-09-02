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大跌眼鏡！Costco上海開業後 出現民眾排隊退會員卡

2019-09-02 16:40聯合報 記者林宸誼╱即時報導

好市多（Costco）於8月27日在上海開幕，開業首日人潮洶湧導致當天下午暫停營業，不過人民出版社主辦的「每日人物」報導，開業5天後也就在8月31日起，Costco開始出現排隊退卡的隊伍人潮。

報導指出，Costco剛開幕時，為了吸引顧客打出優惠折扣，成功吸引人潮製造話題，然而開幕日當天吸引許多人的商品被搶購後已暫時缺貨，尤其比零售指導價還低人民幣1元、售價人民幣1498元的飛天茅台已經從架上消失；原本售價人民幣32.9元的2瓶裝冷藏牛奶，也已經調到人民幣53.9元，不再像剛開幕時如此吸引人。

此外，有一對年輕夫婦抱怨，原本是因為地方大、東西又好，才會帶小孩一起逛，想不到卻被人潮擠爆，把小孩搞的不停哭鬧，因此決定不會再來，於是在31日選擇辦理退卡，然而連退卡都要排隊，退卡隊伍的人潮甚至多到Costco員工沒時間休息，從上午一直工作到下午2點都還沒吃午飯。

Costco實行倉儲會員制，盈利貢獻主要來源於顧客購買的會員年卡，而不是透過商品銷售進銷差獲得利潤，Costco在5月開始辦理會員卡，在大陸推出兩種會籍，分別是金星會員主卡年費人民幣299元；企業會員主卡年費人民幣299元。

由於Costco有90天無理由的退換機制，因此上海店開幕前就不被大陸網友看好，認為規則會被「刁民」玩壞，沒料到幾天後就出現退卡潮，對於以年費為盈利主要來源的Costco來說是個壞消息。

好市多（Costco）於8月27日在上海開幕，開業首日人潮洶湧導致當天下午暫停營...
好市多（Costco）於8月27日在上海開幕，開業首日人潮洶湧導致當天下午暫停營業。 圖／每日人物
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