上海好市多掀「退卡潮」 人潮爆多員工忙到沒吃飯

2019-09-02 16:48 聯合新聞網 綜合報導



上海好市多開幕不到一週爆出「退卡潮」，許多民眾因優惠減少、商品缺貨而辦理退卡。圖擷自 新浪網 分享 facebook

上海好市多（Costco）上月27日開幕，當天就吸引上萬人前來購物，並導致商場營業4小時後便宣布關店，但如今開幕不到一個禮拜好市多就爆出「退卡潮」，許多工作人員忙到沒有空吃飯休息，消費者紛紛退卡的主因也曝光，原來是因為人氣商品早已賣光、商品優惠不像開幕。

根據「新浪網」報導，上海好市多剛開幕時對許多商品釋出優惠，這也導致消費者瘋狂湧入好市多，出現辦卡熱潮並將熱門銷售產品一掃而空，其中以要價1498元人民幣（約6580元台幣）的飛天茅台酒最受歡迎，不到3天許多人氣商品都被搶到缺貨，而商品價格的優惠也跟著取消，導致一些產品的售價提高，原本售價32.9人民幣（約145元台幣）的2罐冷藏牛奶也漲到53.9人民幣（約236元台幣）。

對於人氣商品的漲價與缺貨，許多消費者頓時失去購賣的動力，根據報導指出，31日時許多消費者紛紛到櫃台辦理退卡手續，好市多的出口位置排滿了退卡的排隊人龍，工作人員為了處理這些手續，忙到下午2點多都還沒吃午飯，一位到好市多的阿姨表示「網路上說的那麼好，我過來花兩小時，排隊花一兩小時，一點都不划算」、「來回車費就花了十多塊錢，還不如在家門口的超市買東西」，而一對年輕夫婦也說「來逛Costco是覺得它檔次比較好的，結果擠來擠去，小孩一直哭，成本太高了，下次不會來了。」