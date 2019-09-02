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復旦大學「刷臉」報到 機器人迎3000多新生

2019-09-02 16:46世界日報 中國新聞組／上海2日電

今年復旦大學全面推出人臉識別「刷臉」報到。 新華網
今年復旦大學全面推出人臉識別「刷臉」報到。 新華網
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復旦大學昨天迎來3000餘名2019級本科新生，及來自51個國家的300餘名留學本科生。今年，復旦全面推出人臉識別「刷臉」報到，新生只需對著屏幕刷臉，便能出現名字、學號、所在院系，只需一秒報到即刻成。

報到現場特別安置雲端智能驅動AI機器人。 新華網
報到現場特別安置雲端智能驅動AI機器人。 新華網
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新聞晨報報導，為了給復旦新「主人」們提供方便迅捷、周全貼心的報到服務，報到現場特別安置雲端智能驅動AI機器人「曉應」。具備人臉識別、主動問候等智能功能的「曉應」，不僅會快速解答同學們關於報到手續的各種問題，還能機智風趣地做出關於復旦學習生活的各類應答。

據報導，機器人「曉應」十分受學生歡迎，被新生們團團圍住，有學生問「曉應」復旦大學圖書館怎麼走，「曉應」便立即回應：「復旦有兩個圖書館，分別為文科圖書館和理科圖書館。」緊接著將兩個圖書館的位置報給學生。

報導稱，當天上午舉行的新生家長見面會上，通過5G網路和無人機航拍全景呈現的復旦校景和迎新直播，清晰地呈現於相輝堂大屏上。

另外，為了讓新生迎新報到更加快捷方便，研究生院和信息辦在邯鄲校區研究生新生報到現場試點推出了人臉識別迎新報到服務，新生「刷臉」後兩秒以內就可通過系統報到。1日共有1951名2018級研究生新生通過「刷臉」報到。

圖書館復旦大學直播

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