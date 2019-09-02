中國手機程式ZAO涉隱私風險 紅不過3天

2019-09-02 14:05 中央社 上海2日電



一款名為ZAO的中國換臉app在8月30日上線後迅速爆紅，卻因過程中需要民眾上傳自拍照與涉嫌過度要求授權，存在隱私風險，上線3天即走下神壇，微信分享連結已經被暫停訪問。

澎湃新聞報導，行銷口號為「僅需一張照片，出演天下好戲」的ZAO在8月30日上線後，立刻在微信朋友圈洗版。大量用戶使用這款app上傳自拍照片，變身成影視片段的主角，並上傳網路分享。

ZAO上線短短兩天後，9月1日蘋果應用商店AppStore的免費app下載排名中，ZAO已經登上第一。然而相關的隱私爭議也引來討論，截至9月1日晚間，ZAO在App store的評分立刻由4.6分降至1.9分。

ZAO的評分之所以斷崖式下滑，因為用戶協議涉嫌過度索取授權，以及引來隱私安全方面的擔憂。

ZAO先前的用戶協議稱，用戶如果把臉換成自己或其他人的臉，意味著同意或確保肖像權利人同意授予ZAO及其關聯公司全球範圍內完全免費、不可撤銷、永久、可轉授權和可再許可的權利。

引發爭議後，ZAO修改了上述條款表示，除非為了改善ZAO提供的服務或另行取得用戶的再次同意，否則不會以任何其他形式或目的使用上述內容。

同時，用戶可以依據ZAO平台規則撤回或刪除上述內容，在用戶撤回或刪除上述內容後，ZAO將依據相關法律法規的規定在服務器上刪除。

此外，原有的上傳肖像權可被ZAO「完全免費、不可撤銷、永久、可轉授權和可再許可的權利」等用詞也被刪除。

ZAO微信分享連結在9月1日已經失效，頁面顯示「網頁存在安全風險，被多人投訴，為維護綠色上網環境，已停止訪問」。